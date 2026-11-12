Ya se rueda Días Naturales, el thriller social de Jaime Olías con Marco Cáceres e Irene Escolar

Avanza el rodaje de Días Naturales, el thriller social de Jaime Olías con Marco Cáceres e Irene Escolar - LA CANICA FILMS

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Días Naturales, la ópera prima escrita y dirigida por Jaime Olías (Chaval, Cómo mandarlo todo a la mierda), continúa en pleno rodaje. La película plantea un drama social crudo y realista que sigue los pasos de Samuel interpretado por Marco Cáceres, un joven de 27 años cuya vida se desmorona al ser condenado a prisión por un delito cometido casi una década atrás.

"Aspiro a que la película sea un salto al vacío donde el espectador acompañe al protagonista en su caída", afirma el director adelanta que reconoce que la de Días Naturales es una historia que le golpeó "especialmente al plantear el dilema de alguien que, tras rehacer su vida, se ve obligado a romper con su 'yo' actual para pagar por su 'yo' pasado".

El cineasta destaca el ritmo frenético y el conflicto moral que atraviesa la trama, describiéndola como "una cuenta atrás vertiginosa sobre una persona empujada a hacer lo que sea para proteger a los suyos, aunque eso la lleve a convertirse en lo que intentaba evitar".

Beatriz Bodegas, productora de La Canica Films, destaca que el proyecto le atrajo por abordar "un tema de actualidad sobre el sistema judicial" y por la visión de Jaime para llevarlo a cabo. Además, valora que rodar cada secuencia en un solo plano y "con cámara en mano" aportó un mayor atractivo a la propuesta.

CUATRO DÍAS PARA ESCAPAR DEL PASADO

"Samuel, un joven de 27 años con trabajo y familia, se encuentra en una situación desesperada. Tras casi nueve años de lucha para probar su inocencia, el Tribunal Supremo ha fallado en su contra: debe ingresar en prisión por un delito que cometió de joven. Ahora, él y su novia, Andrea, disponen de solo cuatro días para evitar lo inevitable. En esta carrera contrarreloj, Samuel estará dispuesto a todo, incluso a reabrir las heridas de un pasado que creía haber enterrado para siempre", adelanta la sinopsis del filme.

Días Naturales está protagonizada por Marco Cáceres (La chica de la nieve, Hugo 24) como Samuel, y la ganadora del Goya Irene Escolar (Un otoño sin Berlín, Los girasoles ciegos) que da vida a Andrea, su pareja. Completa el reparto Tomás del Estal (El cuco de cristal, La peste) en la piel de Juan Ramón, el abogado que le ha asistido desde el principio.

El largometraje cuenta con las colaboraciones especiales de Emma Suárez (El perro del hortelano, Julieta) y Salva Reina (El 47, La isla mínima), junto a Raúl Jiménez (Tarde para la ira, Voy a pasármelo bien) y Pilar Gómez (Tarde para la ira, Adiós).

Producida por Bodegas a través de La Canica Films (Érase una vez Euskadi, Caminando con el diablo), la producción dio el pistoletazo de salida el pasado 19 de octubre y encara ahora su recta final tras superar el ecuador de las cinco semanas y media previstas de grabación en diversas localizaciones de Madrid y Canarias.