Arranca el rodaje de La acusación, la serie de Netflix protagonizada por Emma Suárez, Yon González y Maggie Civantos

LA ACUSACIÓN - ATILANO GARCIA/ ALEJANDRO MARTÍNEZ/OSCAR SÁNCHEZ

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de La acusación, una miniserie protagonizada por Emma Suárez (El Jardinero, Julieta), Yon González (Memento Mori, Las chicas del cable) o Maggie Civantos (Las chicas del cable, Vis a vis). La ficción de ocho episodios seguirá a los Sellés, una familia acomododa que desmoronará cuando el hijo modélico es acusado de un terrible crimen.

Creada y escrita por Miguel Sáez Carral (El jardinero, Ni una más), en colaboración con los guionistas Luis Moya y Almudena Ocaña, los tres protagonistas se pondrán a las órdenes de Eduardo Chapero-Jackson, Ana Vázquez y Rafa Montesinos. El rodaje se llevará a cabo en localizaciones de Cantabria y Madrid, y su trama se desarrollará en la ciudad de Santander.

"La miniserie tiene como protagonista a los Sellés, una familia que pertenece a la burguesía acomodada, bien integrados en su ciudad y que goza del aprecio y el respeto de la buena sociedad. La fachada perfecta se desmorona cuando Jaime, el hijo modélico, es acusado de un terrible crimen. Mientras la opinión pública lo condena y la familia se desmorona bajo la presión mediática y el aislamiento social, Mina, su prima y abogada penalista, decide defenderle convencida de su inocencia. A lo largo del proceso judicial, los Sellés se verán obligados a destapar su pasado para averiguar si Jaime es realmente culpable", adelanta la sinopsis de La acusación.

Además de Suárez, González y Civantos, completan el reparto Max Sampietro (Bienvenidos a Edén), Laia Manzanares (La canción, Asuntos internos) y David Castillo (Aída y vuelta, Bajo el mismo sol). También formarán parte del elenco de La acusación Luis Bermejo (La chica de nieve, Anatomía de un instante) y Diana Gómez (Valeria, Cortafuego).