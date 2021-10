William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, viajará al espacio en la nave de Jeff Bezos

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

William Shatner, el actor que interpretó al capitán Kirk en la saga original de 'Star Trek', viajará al espacio. Y esta vez no será en el Enterprise, sino en el mundo real con la misión espacial del New Shepard NS-18, de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos. "He oído hablar mucho del espacio desde hace tiempo. Ahora tengo la oportunidad de verlo con mis propios ojos", declaró el intérprete en un comunicado.

Shatner, de 90 años de edad, estará acompañado por Audrey Powers, vicepresidenta de Operaciones de Misión y Vuelo de Blue Origin; se unirán a sus compañeros de tripulación Chris Boshuizen, antiguo ingeniero de la NASA y uno de los fundadores de Planet Labs, y Glen de Vries, creador de Medidata Solutions, en un vuelo programado para el 12 de octubre. "¡Es un auténtico milagro!", expresó el actor en el mismo comunicado.

En la ficción, Shatner es un experto piloto aeroespacial, pues el capitán James T. Kirk debutó en la serie 'Star Trek' allá por 1966. Posteriormente, el actor retomó el papel tanto para la serie de animación de 1973, como para las películas que llevaron a la franquicia a la gran pantalla en 1979. Su última aparición fue en 1994, en 'Star Trek: La próxima generación', aunque tuvo cameos en la saga reboot creada por J.J. Abrams.

El también presentador y productor ejecutivo de 'The UnXplained', programa emitido en el Canal Historia que aborda explicar lo aparentemente inexplicable, recorrerá el espacio durante 11 minutos. El despegue está previsto a las 08:30 horas (15:30 hora española) del 12 de octubre.

Esta segunda misión viene precedida del primer despegue realizado con éxito por Blue Origin el pasado 20 de julio, en el que el propio Jeff Bezos, junto con su hermano Mark y el pionero de la aviación Oliver Daemen viajaron al espacio.