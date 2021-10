William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, cumple su sueño de viajar al espacio

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

William Shatner, el actor que interpretó al emblemático capitán Kirk en la saga 'Star Trek', ha realizado con éxito su viaje al espacio a bordo de la nave New Shepard NS-19, de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos. A sus 90 años, el intérprete ha hecho historia al convertirse en la persona de mayor edad en formar parte de una expedición espacial.

Shatner despegó este miércoles 13 de octubre a las 7:50 horas (16:50 hora española) en el oeste de Texas. El actor estaba acompañado por los astronautas Chris Boshuizen y Glen de Vries y por Audrey Powers, vicepresidenta de operaciones de vuelo y misiones de Blue Origin. El despegue estaba previsto para este pasado 12 de octubre, pero tuvo que aplazarse por condiciones meteorológicas.

"No sé lo que pueda parecerle al mundo, pero yo siento que solo he sido como ese niño que juega en la orilla del mar, divirtiéndome de vez en cuando al encontrar un guijarro o una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran y verdadero océano estaba sin descubrir ante mí", escribió Shatner en un tuit que se compartió mientras estaba en el espacio.

I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore, diverting myself in now & then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.