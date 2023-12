Will Smith explica cómo resucitará en Soy Leyenda 2

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

En 2007 llegó a los cines Soy leyenda, película dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela homónima de Richard Matheson. Will Smith protagonizó la cinta y durante una reciente aparición en el Red Sea International Film Festival ha confirmado la secuela y ha dado nuevos detalles al respecto.

Smith, que encabezará el reparto de la secuela, desveló que estaba a punto de hablar con Michael B. Jordan, que participará como productor. "Tengo una llamada con Michael B. Jordan mañana. Estamos muy cerca, el guion acaba de llegar. Probablemente ya estoy dando mucha información. Tienes que ser un verdadero fan de Soy leyenda para saber esto, pero en la primera versión en cines, mi personaje muere, pero en el DVD había una versión alternativa del final en el que mi personaje sobrevivía. Vamos a seguir la mitología de la versión del DVD. No puedo decir nada más, pero Michael B. Jordan está dentro", aseguró.

Su participación en el Red Sea International Film Festival supone una de las pocas intervenciones públicas que ha hecho Smith desde que en la gala de los Oscar 2022 agrediera a Chris Rock, un tema del que también habló.

"Lo que he experimentado en mis adversidades de los últimos años es que tengo que ser claro: no puedo necesitar que otros me aplaudan para mantenerme enfocado en mi misión. Siempre quise poner algo bueno en el mundo, siempre quise hacer sonreír a la gente, siempre me dediqué al proceso de alegría e inspiración. Quiero que os sintáis bien, estoy aquí porque en lo más profundo de mi corazón quiero que os sintáis bien. Al mismo tiempo, soy profundamente humano. Mi virtud aún no está perfeccionada. Estoy en el proceso de perfeccionar mi virtud. Lo más grande que ha sucedido es que me he sentido profundamente humillado y profundamente inspirado para perfeccionar mi luz. Eso es lo que será esta próxima fase de mi vida: perfeccionar y hacer brillar mi luz tan intensamente como pueda sobre tantas personas como pueda", dijo.

"Tuve que tener mucho cuidado. No puedes emocionarte cuando todo el mundo dice cosas buenas sobre ti, porque cuanto más te tomes en serio el hecho de que la gente dice cosas buenas sobre ti, más herido te sentirás cuando la gente diga cosas malas sobre ti", agregó.

En Soy leyenda, Smith interpretó a Robert Neville, el único superviviente de Nueva York cuando se expande un virus que convierte a los humanos en vampiros. Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Darrell Foster, Willow Smith y April Grace, entre otros, también forman parte del elenco.