Whoopi Goldberg protagonizará Sister Act 3 en Disney+

No todo han sido series y películas de Star Wars y Marvel en el Investor Day de Disney. Además de las superproducciones de sus franquicias más taquilleras, el estudio ha anunciado la tercera entrega de la saga de comedia musical Sister Act que volverá a estar protagonizada por su gran estrella, Whoopi Goldberg.

El jefe de producción cinematográfica de Walt Disney Studios, Sean Bailey, confirmó que Sister Act 3 ya está en desarrollo. Goldberg volverá a dar vida a Deloris Wilson, papel que ya interpretó previamente en Sister Act (1992) y Sister Act 2: De vuelta al convento (1993).

Goldberg también ejercerá como productora. Por su parte, Tyler Perry (A traición, De tonta, nada) dirigirá la película, que se estrenará directamente en el servicio de streaming de Disney+. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento del largometraje.

"Deloris Van Cartier es una mediocre cantante de cabaret. Su amante Vince ha cometido un crimen, y ella decide acogerse al programa policial de protección de testigos. Así, Deloris consigue una nueva identidad como monja en un convento que, tan sólo con su presencia, perderá su habitual tranquilidad", narra la sinopsis oficial de la primera película.

La actriz habló el pasado octubre sobre la posibilidad de rodar una tercera entrega. "Durante mucho tiempo dijeron que nadie querría verla y de repente parece que eso no es verdad, que a la gente le gustaría verlo", dijo en The Late Late Show with James Corden. "Estamos trabajando para ver cómo lo hacemos. Es una película muy divertida, te hace sentir bien", declaró.