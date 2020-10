Visita sorpresa de Miyazaki para celebrar la reapertura del Studio Ghibli Café

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

El café de Studio Ghibli Museum ha reabierto sus puertas y nadie mejor que el maestro de la animación y fundador del estudio, Hayao Miyazaki, para reinaugurar uno de los lugares más encantadores de la colección de la reconocida factoría que, además, ha estrenado nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus.

El propio museo ha compartido un vídeo en el que el ganador del Oscar por 'El viaje de Chihiro' visitaba el café-restaurante y pedía un café con leche acompañado de un perrito caliente y un granizado de postre. La aparición del cineasta es completamente simbólica, pues impulsa al público a regresar al local.

En el vídeo puede apreciarse que la cafetería cumple con todos los protocolos de seguridad para combatir el COVID-19, tanto en el interior como en la terraza. Sin duda, un magnífico reclamo para regresar a uno de los lugares más encantadores de Mitaka, en Tokio.

El director de 'Mi vecino Totoro' y 'La princesa Mononoke' no iba solo, puesto que le acompañaban el productor de Ghibli, Toshio Suzuki, y Goro Miyazaki, hijo del cineasta y realizador de películas como 'La colina de las amapolas' o 'Earwig and the Witch', que se estrenará en Japón en diciembre de este año.

Eso sí, para deleitarse con una de las delicias del café Ghibli habrá que hacer reserva. El local está abierto durante determinadas horas del día y el poder acceder a él depende de las reservas del Museo Ghibli, que están muy limitadas debido a la pandemia del coronavirus.