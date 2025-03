Vin Diesel adelanta su regreso a Marvel en "la película más esperada del UCM"

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Vin Diesel ha sido la voz de Groot en el Universo Cinematográfico Marvel, siendo su último proyecto la serie de cortos Yo soy Groot, que se lanzó en 2022. El actor ha adelantado su posible regreso al UCM, y en un post de Instagram ha desvelado que Disney planea hacer una película sobre el personaje.

"¡Disney quiere su Planeta X! La que algunos dicen que es la película más esperada de Marvel. La película en la que Groot regresa a su planeta natal", reveló el actor en la red social.

Diesel ya habló sobre una posible película de Groot en 2022, ocasión en la que también expresó el interés de Disney por la cinta. "Mi sobrina me llamó y me dijo 'gracias, tío Vin, por hacer Yo soy Groot... Los cortos escritos y dirigidos por la talentosa Kristin Lepore. Fue genial hacerlo, pero también es genial verlo con mis ángeles. No es de extrañar que Marvel quiera hacer la película Planeta X", posteó.

El Planeta X es el mundo natal de los Flora colossus, la raza de Groot. Además de aparecer en todas las películas de Guardianes de la Galaxia, Groot ha sido una parte fundamental del UCM. En Vengadores: Infinity War, ayudó a Thor a crear Rompe Tormentas y, después de regresar para la batalla final en Vengadores: Endgame, apareció en Thor: Love and Thunder.

En su post de Instagram, Diesel también ha hablado sobre otros de sus proyectos. "Un día después de los Oscar y ya estaba de vuelta al trabajo temprano... Ayudando a mis amigos de Lionsgate a responder a la demanda sobre el futuro de Kaulder, quien apareció por primera vez en El último cazador de brujas. Al mismo tiempo, resolviendo la cuestión de cuándo podremos programar el regreso de Xander de xXx", dijo.

"Mattel, una de mis compañías favoritas, está cada vez más cerca de lanzar la versión masculina cargada de testosterona de Barbie con Rock 'em Sock 'em. Obviamente, está Riddick, que siempre debe perdurar para los fans más fieles. Además de eso, estoy dirigiendo la película sobre ese infame detective de Nueva York, lo que me está llevando a la ciudad. En medio de este loco calendario de trabajo para el año, seguimos luchando para traer de vuelta Fast X2, el gran final, a Los Ángeles este verano", añadió.