El vídeo viral de un niño pateando a Thanos enloquece a James Gunn: "El crossover entre Marvel y DC de mis sueños"

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

El vídeo de un niño que irrumpe corriendo en un escenario para patear en la cara a un hombre disfrazado de Thanos y que está rodeado de otros personajes de cómics se ha hecho viral y el clip no ha pasado desapercibido para James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia.

En el clip se puede ver a un niño golpeando al imitador de Thanos con Capitán América, Batman, Iron Man y Spider-Man como testigos. El actor que interpreta a Iron Man se lleva las manos a la cabeza, sorprendido por lo que acaba de suceder, mientras Batman trata de defender al villano.

"Finalmente empiezo a trabajar en el crossover cinematográfico entre Marvel y DC de mis sueños y ya hay filtraciones el primer día de rodaje. Qué mal", tuiteó Gunn.

I finally start working on my dream Marvel-DC cinematic crossover & some bastard leaks footage on the first day of shooting. So uncool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH