Vanessa Hudgens asegura que puede hablar con fantasmas y espíritus: "He aceptado que es un don, una habilidad"

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Vanessa Hudgens demostró sus dotes para la interpretación y el canto en la saga High School Musical dando vida a Gabriella. Sin embargo, la intérprete de filmes como Spring Breakers y Cambio de princesa ha desvelado otra de sus habilidades: puede hablar con fantasmas.

"¿Es verdad que tienes una nueva pasión? ¿Estás obsesionada con los fantasmas?", le preguntó Kelly Clarkson en The Kelly Clarkson Show. "No es realmente una nueva pasión. He aceptado el hecho de que veo y escucho cosas. He tenido muchas experiencias a lo largo de los años, incluso cuando era niña", aseguró la artista, que incluso desveló que cuando era pequeña presenció cómo un juguete se movía.

"Lo ignoré durante un tiempo porque me asustaba. Lo desconocido asusta. Pero recientemente he aceptado que es un don, una habilidad que tengo. Así que lo voy a aprovechar y hace poco he hecho mi primera investigación paranormal real, con equipamiento y todo", explicó.

"Hay muchas cosas en el mercado, pero mi favorita es la caja de los espíritus. Básicamente escanea frecuencias de radio muy rápido. Es mejor usarlo en zonas rurales, para que no coja emisoras de radio. Si lo pones en AM suena estático, pero la electricidad que crea permite a los espíritus hablar a través de ella", agregó.

Hudgens también contó que había ido a un cementerio con una amiga para probar este artilugio. "Encontramos la tumba de un espíritu que nos habían dicho que era un poco travieso. Lo encendí y dije 'hola, Sam, soy Vanessa. Ella es Gigi'. Gigi dijo 'Sam, ¿podrías decirnos nuestros nombres?' y de repente oí 'Vanessa'", rememoró.

El último trabajo de Hudgens data de 2021, cuando estrenó Requetecambio de princesa. El próximo proyecto de la intérprete es Army of the Dead: Lost Vegas, serie de animación en la que pondrá voz a Willow.