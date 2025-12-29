La última entrega de Hellboy ya tiene fecha de estreno en España... Dos años después - VÉRTICE 360

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Hellboy: El Hombre Retorcido, la cuarta película que gira en torno al célebre demonio rojo, ya tiene fecha de estreno en España. De esta forma, el film basado en la historia Hellboy: El Hombre Retorcido, publicada en el tomo 14 de los cómics y galardonada con el premio Eisner, llegará a los cines españoles el próximo 6 de febrero de la mano de Vértice 360... dos años después de su fecha de estreno inicial.

"Hellboy (Jack Kesy) y una agente novata del AIDP (Agencia para la investigación y defensa paranormal) se quedan varados en los Apalaches rurales de los años 50 y descubren una pequeña comunidad embrujada, liderada por el Hombre Retorcido", relata la sinopsis del filme.

El elenco está encabezado por Jack Kesy (El asesino, Deadpool 2), que interpreta a Hellboy, y al que acompañan Jefferson White (Civil War, Yellowstone), Leah McNamara (The Gentlemen: La serie, Normal People), Adeline Rudolph (Resident Evil, Riverdale), Joseph Marcell (El príncipe de Bel Air, El exorcismo de Dios, El niño que domó el viento) y Suzanne Bertish (Benediction, La monja 2).

El guion del filme, está basado en la galardonada y superventas serie de cómics de Mike Mignola y coescrito por el propio Mignola y su habitual colaborador, Christopher Golden.

Además, Hellboy: El Hombre Retorcido, tiene como productores ejecutivos a Christa Campbell (Los mercen4rios, Objetivo: Washington D.C.), Boaz Davidson (The Offering, El otro guardaespaldas 2), Artur Galstian (Ferrari, Hypnotic), entre otros. Además, la música corre a cargo de Sven Faulconer (Top Gun: Maverick, Alerta Roja).