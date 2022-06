Tremenda transformación de Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Después de su estreno el pasado 11 de junio en Japón, Dragon Ball Super: Super Hero se estrenará en el resto de países este verano. Y mientras llega el anhelado momento, se siguen filtrando imágenes que revelan a Gohan, el hijo mayor de Goku, con su nueva e imponente transformación.

Como los seguidores más entusiastas ya sabrán, la nueva entrega de la franquicia se centrará principalmente en el vástago del legendario Saiyain y Piccolo. Y aunque en la serie siempre ha vivido tras la alargada sombra de su progenitor, e incluso de otros guerreros, parece que, al fin, alcanzará todo su potencial.

Algo que no es de extrañar, a fin de cuentas, Goku, es uno de los guerreros más poderosos de Dragon Ball y es lógico que, por extensión, su hijo también sea capaz de alcanzar nuevas cotas de poder. De hecho, el propio Akira Toriyama llegó a asegurar recientemente que "Gohan es más fuerte que nadie" e incluso, que podría llegar a ser mucho más poderoso que su padre.

Ya en los anteriores avances de Dragon Ball Super: Super Hero dejaron claro que Gohan era capaz de emplear sus distintos niveles de Super Saiyajin para enfrentarse a Gamma 1 y Gama 2.

Sin embargo, la nueva imagen ha revelado la que parece ser su forma definitiva. Y hasta ahora, inédita, ya que no se había mostrado en ningún medio oficial de Dragon Ball Super.

Dicha imagen, que ha sido replicada por múltiples cuentas en Twitter, muestra a Gohan alcanzando un nuevo estado, el llamado Beyond Ultimate. En esta fase de poder, el primogénito de Goku alcanza un nuevo nivel de poder similar a los Super Saiyan de clase 4, pero con una clara diferencia, su apariencia cambia por completo.

Así, puede verse como al igual que el aura de energía casi mítica que lo rodea, tanto su cabello como sus cejas se vuelven blancos por completo y sus ojos, se vuelven de un color rojo sangre.

Un semblante que a muchos fans de Dragon Ball les resultará familiar, ya que tanto pelo de Gohan como su hálito, se asemeja al nivel que alcanza su padre cuando emplea el Ultra Instinto. Eso sí, con la salvedad de que, por el momento, se desconoce de lo que es capaz de hacer Gohan utilizando su nueva forma definitiva, así como del alcance de sus poderes.

HUGE #DragonBallSuperSuperHero #SuperHeroSpoilers #DragonBallSuper Spoiler!



Beyond Ultimate Gohan!/ Final Gohan! Here's your first look at the new form in Dragon Ball Super: Super Hero! pic.twitter.com/ssA50zFNnK