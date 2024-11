Tráiler de De vuelta a la acción, el regreso al cine de Cameron Diaz

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el primer avance de De vuelta a la acción, película dirigida por Seth Gordon. El filme, que se estrenará el 17 de enero de 2025, supondrá el regreso al cine de Cameron Diaz, que protagoniza la producción junto a Jamie Foxx.

En la cinta, los actores encarnan a Emily y Matt, que renunciaron hace años a ser espías de la CIA para formar una familia. Pero, cuando se descubre su tapadera, se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje.

"Ya sabes que adoro nuestra vida. Esta noche, he hecho un clic. Por primera vez en muchísimo tiempo, se me ha necesitado. Necesito volver a ser esa mujer", dice Emily en el tráiler. En otra escena, la pareja protagonista les desvela a sus hijos su pasado en la CIA. "Yo sabía que estabais mintiendo sobre algo, pero no molabais como para ser espías", dice su hija.

Peleas y trepidantes persecuciones esperan a la pareja en su regreso al trabajo, tal como muestra el clip. "De vuelta a la acción, nena", exclama Matt.

"Tenemos una misión y aprovechamos esta oportunidad, cuando la gente podría pensar que estamos muertos, para desaparecer de la faz de la tierra, comenzar una nueva vida y formar nuestra familia", explicó Diaz a Netflix sobre el pasado de los personajes protagonistas.

La película reúne a Diaz y Foxx en pantalla después de 10 años, y será el tercer largometraje de los actores juntos tras haber coincidido en Annie y Un domingo cualquiera. Completan el reparto Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott y Jamie Demetriou. Además de dirigir la producción, Gordon ha escrito el guion junto a Brendan O'Brien.