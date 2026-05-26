Tráiler de Viaje al país de los blancos, una historia real para dar "voz a miles de jóvenes que buscan oportunidades"

Fotograma del tráiler de Viaje al país de los blancos - ATRESMEDIA CINE

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Viaje al país de los blancos, la película que narra la historia real de Ousman Umar, divulgador y activista por los Derechos Humanos, presenta su tráiler oficial. El filme dirigido por Dani Sancho (Això no va de futbol) y que se propone dar "voz a miles de jóvenes que buscan oportunidades", se estrena el próximo 26 de junio en cines.

"¿Os preguntaís cómo ha llegado alguien hasta aquí cuando le véis a dormir en la calle? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura" Así comienza el tráiler de la cinta protagonizada por el propio Ousman y Emma Vilarasau (Casa en llamas).

Emma encarna a una mujer que decidió ayudar a Ousman cuando, tras haber llegado a España desde Ghana, se encontraba en la calle siendo un adolescente. La decisión de Emma de darle una oportunidad termina siendo, en palabras del personaje, "una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida".

El filme hace un recorrido por la vida de Ousman, desde su dura infancia en Ghana hasta convertirse en el activista que es hoy en día, buscando ser una fuente de esperanza para muchos jóvenes: "Es la voz de miles de jóvenes que, como yo, emprenden viajes imposibles en busca de oportunidades." sentencia Ousman Umar.

Viaje al país de los blancos es el primer largometraje de ficción del director Dani Sancho, que dirigió el documental sobre un pequeño club de fútbol (Això no va de futbol). La película, con guion escrito por Guillem Clua, es la adaptación cinematográfica del exitoso libro homónimo de Ousman Umar. Le acompañan en su etapa de adolescencia y niñez los debutantes Benjamin Kakraba y Victor Sey.

"Basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", un lugar lejano que alimenta su curiosidad. Tras una travesía llena de obstáculos llega a Barcelona y descubre que la vida allí no es como él la imaginaba. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor", reza la sinopsis oficial.

La película se rodó durante los meses de junio y julio de 2025, terminando el rodaje el 15 de julio de 2025. El director, Dani Sancho, estuvo años acompañando a Umar "para entender no solo sus orígenes y recorrido migratorio, sino también la culpa, la esperanza y la fuerza incansable que lo impulsa a ayudar a los demás" explica el propio director.