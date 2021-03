Tráiler de Spiral: Chris Rock y Samuel L. Jackson resucitan la saga Saw

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El espíritu de Jigsaw vuelve para mostrar el lado más sanguinario de 2021. Llega el tráiler de 'Spiral: Saw', la novena entrega de la saga, en la que Chris Rock y Samuel L. Jackson deberán enfrentarse a un asesino en serie que está perpetrando crímenes que recuerdan a la maquiavélica mente del pérfido villano. La cinta tiene previsto estrenarse en cines el 21 de mayo.

El avance muestra que este reboot tiene pensado estar más cerca del thriller sobre asesinos en serie, al estilo de 'Seven' o 'Millennium' de Fincher; en lugar de centrarse tanto en las secuencias gore que hicieron tan famosa a la saga original, cuya primera película, estrenada en 2004, fue el impulso definitivo de James Wan como maestro del terror actual.

La sinopsis oficial reza: "Una mente maestra y sádica comienza a realizar una especie de retorcida justicia en 'Spiral', el nuevo y aterrador capítulo del libro de 'Saw'. Trabajado, a la sombra, junto con un veterano de la policía (Jackson), el detective Zeke Banks (Rock) y su compañero novato (Anthony Minghella) deberán hacerse cargo de una espeluznante investigación sobre una serie de asesinatos que recuerdan a otros espantosos sucesos ocurridos en la ciudad. Sin saber cómo, Zeke termina envuelto en una temible espiral del misterio, terminando en el centro del morboso juego del asesino".

Dirigida por Darren Lynn Bousman ('Saw II, 'Saw III' y 'Saw IV') y escrita por Josh Stolberg y Peter Goldfinger ('Saw VIII: Jigsaw'), completan el reparto Marisol Nichols y Zoie Palmer.