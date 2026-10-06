Tráiler de Ruega por nosotras, la película sobre el Patronato de Protección a la Mujer del franquismo

Archivo - Tráiler de Ruega por nosotras y fecha de estreno - ELASTICA FILMS - Archivo

MADRID 6, (CulturaOcio)

Tras ser presentada en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, Ruega por nosotras, la nueva película dirigida por Daniel Monzón, aterriza en los cines el 6 de noviembre. La cinta basada en la institución reformada durante la dictadura franquista con el objetivo de "redimir a la mujer inmoral", ha lanzado su tráiler.

"Te van a castigar otra vez", dice al inicio del adelanto el hermano pequeño de Ana (Zoe Bonafonte), antes de que ella salga a divertirse por la noche. Tras descubrir su secretas huídas, sus padres la internan en un centro donde las monjas tratan a las jóvenes "como esclavas", empleando métodos duros y abrumadores que las hacen vivir en condiciones deplorables.

"Este es el mejor lugar en el que puedes estar hasta que aprendas a comportarte", le dice tajante su madre con lágrimas en los ojos. En ese internado, el personaje de Bonafonte conoce a Sole (Manuela Calle) de la que se vuelve inseparable y que se convertirá en su gran apoyo. "Tú y yo siempre vamos a ser amigas", se prometen.

Mientras intentan sobrevivir, su amiga no puede más y decide escapar, pero ante tanto sufrimiento Ana le reprocha: "¿No me vas a ayudar?, ¿me vas a dejar aquí?".

"Barcelona, 1974. Ana tiene 19 años y es, a ojos de su acomodada familia, una chica rebelde. Tras una fuga nocturna, su padre decide trasladarla a Madrid para ser internada en un reformatorio donde será sometida a un brutal régimen disciplinario. Allí tratará de sobrevivir buscando apoyo en la amistad de otras chicas, especialmente la de Sole, de una vitalidad contagiosa", reza la sinopsis del filme.

Junto a Bonafonte y Calle, Ruega por nosotras cuenta en su reparto con Carla Domínguez (Sica), la debutante María Gandiaga, Shiara Fernández (Ni una más), Adelfa Calvo (Los renglones torcidos de Dios), Malena Gutiérrez (Alacrán enamorado), María Cerezuela (Maixabel), Belén Cruz (Salve María), Xavi Saéz (Modelo 77) o Bea Segura (Malasaña 32), entre otros.

El séptimo largometraje del director coescrito junto a Jorge Guerricaechevarría tras éxitos como Celda 211 (2009), El Niño (2014) o Las leyes de la frontera (2021), entre otros. Monzón repite en Ruega por nosotras con muchos de sus colaboradores habituales en el equipo técnico, Balter Gallart en el diseño de producción, Vinyet Escobar en el vestuario, Carles Gusi como director de fotografía, Roque Baños en la música original y Mapa Pastor en el montaje.