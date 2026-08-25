Finaliza el rodaje de Veleta, la película de Nita Carmona, pionera del fútbol femenino

Finaliza el rodaje de Veleta en Málaga, un homenaje a Nita Carmona, pionera del fútbol femenino - SACRAMENTO FILMS

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Veleta, película inspirada en Ana 'Nita' Carmona Ruiz, considerada la primera futbolista de la historia de España, ya ha finalizado su rodaje en Málaga. Dirigida por Paco Torres (El vuelo del tren), el filme esta protagonizado por Zoe Bonafonte (El 47) y Dani Rovira (Ocho apellidos vascos).

"Nuestro objetivo es realizar una película que conmueva, movilice y dé a conocer la historia prácticamente desconocida de Anita Carmona. Nita no solo luchó por jugar al fútbol, sino que luchó por decidir quién quería ser en una época en la que esa posibilidad les estaba negada a muchas mujeres", señala Paco Torres, director de Veleta, en un comunicado.

Torres también añade que el proyecto es "un homenaje a Andalucía, a su color, a su alegría y a sus gentes"; y es que, inspirada en hechos reales, la película está ambientada en la Málaga de los años 20. Así, durante el rodaje del filme, que arrancó el pasado mes de julio, se han usado varias localidades de la provincia de Málaga, como Torrox o Villanueva del Cauche, en Antequera, entre otras. Además de otros escenarios andaluces, como la costa granadina de Motril.

El Málaga Club de Fútbol también se ha sumado con especial ilusión al proyecto desde sus primeras fases, contribuyendo al rodaje con la cesión de instalaciones, sesiones de entrenamiento con los actores y apoyo técnico para las escenas de fútbol. El club, ya ha reivindicado anteriormente la figura de Nita Carmona en sus campañas vinculadas a la mujer y el deporte.

UNA HISTORIA DE SACRIFICIOS

La producción, sigue los pasos de Nita Carmona, que "vive con un sueño: jugar al fútbol, un deporte prohibido para las mujeres. Para conseguirlo tendrá que vendarse el pecho, esconder su pelo y convertirse en 'Veleta', el mejor jugador que nadie ha visto. Inspirada en hechos reales, la película narra la desconocida historia de la primera futbolista en España: un secreto que sus compañeros guardaron durante décadas", según su sinópsis oficial.

Dirigida por Paco Torres y escrita por el propio realizador junto a Amaya Muruzábal, la película cuenta con Zoe Bonafonte como Nita Carmona y el ganador del Goya Dani Rovira como su padre. El reparto de Veleta se completa con Javier Morgade (Disco, Ibiza, Locomía), Martin Urrutia (Mariliendre), la ganadora del Goya Adelfa Calvo (El autor), Mariola Fuentes (Los abrazos rotos), Eric Masip (A través de mi ventana), el actor irlandés Moe Dunford (Vikingos) y Blanca Fernández en su primer proyecto, entre otros.