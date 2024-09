Tráiler de la película de Minecraft con un Jason Momoa memorable

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Tras películas como Sonic, Uncharted o Super Mario Bros. y series como The Last of Us, Fallout o Arcane, otro videojuego salta de la consola hasta, en este caso, la gran pantalla. Se trata de Minecraft, cuya adaptación cinematográfica llegará a los cines en abril del próximo año y que ya ha lanzado su primer y desconcertante tráiler.

Un adelanto en el que destaca la presencia de un colorido Jason Momoa pasándoselo en grande, convertido en un pintoresco personaje del icónico videojuego de construcción.

El tráiler arranca con una pequeña imagen pixelada y, a medida que se va haciendo más grande, revela el sorprendente mundo abierto de Minecraft. Es entonces cuando las imágenes muestran a los sorprendidos protagonistas que se han visto transportados hasta allí.

Encarnados por Emma Myers (Miércoles), Danielle Brooks (El Pacificador), Sebastian Eugene Hansen (La historia de Lisey) y el propio Momoa (Aquaman), el cuarteto se cruza, nada más llegar, con una oveja rosa y... cuadrada. Pero, lejos de verlo como algo anormal, se limitan a aceptarlo; después de todo, en este asombroso mundo, cualquier cosa es posible.

"Aquí, cualquier cosa que sueñes puedes construirla", se escucha decir a una voz en off. En ese instante, entre las vibrantes escenas que muestran una horda de cerditos soldados y entrando en combate, irrumpe Steve, uno de los personajes más significativos de Minecraft, con la apariencia de un enérgico y vigoroso Jack Black. "No se puede ser más repelente", expresa con repulsa el personaje encarnado por Myers tras presentarse ante ella y los demás.

Dirigida por Jared Hess, quien ya trabajó con Black en la comedia de lucha libre Super Nacho, el libreto de A Minecraft Movie lo firman Chris Bowman (De-mentes criminales), Rob McElhenney (Colgados en Filadelfia) y Hubbel Palmer (Los peores años de mi vida). La película también cuenta en su reparto con Kate McKinnon (Barbie), Jemaine Clement (Los héroes del tiempo) y Jennifer Coolidge (The White Lotus).