Arranca el rodaje de Todos los colores, ópera prima de Beatriz de Silva con Mafalda Carbonell, Silvia Abril y Eva Moral

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de Todos los colores, el primer largometraje de Beatriz de Silva. Con un reparto encabezado por Mafalda Carbonell, Silvia Abril y Eva Moral, el filme aborda temas como el deseo y la búsqueda de identidad a través de Belén, una joven de 17 años que va en silla de ruedas que se enfrenta a los miedos e inseguridades propios de la adolescencia.

Con un enfoque vitalista y cercano, Todos los colores narra la historia de Belén, a quien interpreta Carbonell, una joven que está terminando el bachillerato junto a su grupo de amigas inseparables. En ese momento en el que la vida se vive al máximo y todo empieza a cambiar, Belén se enfrenta a sus miedos, su cuerpo, su deseo... y también al vértigo de quedarse atrás.

Da Silva, que hasta ahora solo había dirigido cortometrajes, se pone al frente de esta película que pretende ayudar "a que nuestro mundo, casi siempre inadaptado a la diversidad, encuentre soluciones en vez de barreras y empatía en lugar de incomprensión". La realizadora también hace referencia a los estereotipos arraigados a los que están anclados los personajes con discapacidad. "Hay muchas personas que no tienen referencias de sí mismas en el cine. No ven sus preocupaciones y forma de vivir reflejadas en la ficción. Es raro, por ejemplo, ver personajes con discapacidad que no sean secundarios o estereotipos".

Todos los colores, cuyo rodaje tendrá lugar a lo largo de varias semanas en distintas localizaciones de Madrid, llegará a las salas en algún punto de 2026. "Junto a La Canica y Cattleya Producciones sentimos que estamos construyendo algo especial y sabemos que esta película dará que hablar", afirma Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine, que también destaca la sensibilidad, humor y verdad de la historia.

Por su parte Nathalie García, consejera celegada de Cattleya Producciones (parte de ITV Studios) añade que Todos los colores narra "una historia sencilla y cercana, pero a la vez muy importante". La película está también producida por La Canica Films, cuya fundadora, Beatriz Bodegas, se ha referido a Da silva como una directora que tiene "tiene una mirada original, fresca y muy personal". "Acompañarla en su primer largometraje está siendo un viaje tan emocionante como enriquecedor", añade Bodegas.

"Belén, de 17 años, es la líder indiscutible de su grupo de amigas. Con un carácter arrollador, y su silla de ruedas, siempre consigue salirse con la suya. Pero con el fin del bachillerato a la vuelta de la esquina, todo empieza a cambiar. Sus amigas tienen la mirada puesta en el futuro y Belén teme quedarse atrás.

Cuando la obligan a apuntarse a atletismo en silla de ruedas para no suspender, conoce a una deportista que le ayudará a encontrar su propio camino, mientras lidia con una madre sobreparto, con un primer 'crush'; y con el miedo a perder a sus amigas de siempre. Belén se sumerge en un momento vital de descubrimiento, de vínculos que se transforman, de deseos que despiertan y de emociones que se mezclan como si fuera una paleta con todos los colores a la vez", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Carbonell (30 monedas) conforman el elenco principal de todos los colores Silvia Abril (Mamen Mayo) y la campeona paralímpica Eva Moral. Completan el reparto Claudia Mora, Amalia Martos, Carlota Jiménez, Iván Luengo, Israel Arpa, Javier Tolosa y Edu Rejón entre otros. Dirigida y escrita por de Silva la película está producida por Cattleya Producciones, La Canica Films y Atresmedia Cine.