El tráiler de Cruella con Emma Stone incendia Twitter: "Es la Harley Quinn de Disney"

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Disney ha lanzado el primer tráiler de Cruella, en el que Emma Stone interpreta a la desequilibrada y malévola villana de 101 Dálmatas en imagen real. Y rápidamente, Twitter se ha incendiado con comentarios de gente que la compara nada menos que con Harley Quinn de Margot Robbie... en versión para niños.

El adelanto ha dejado claro que la cinta se centrará en los problemas, tanto personales como sociales, de Cruella De Vil. Una joven que nació siendo especial y que está dispuesta a cualquier cosa para demostrar que no tiene miedo, ni a las opiniones ni a las controversias.

"Soy mujer, oye mi rugido", asegura Stone en el adelanto. Y aunque las comparaciones son odiosas, tanto su estética como su personalidad recuerdan mucho a los de la pareja del Joker.

Así, pocas horas después del lanzamiento del tráiler, Twitter se ha llenado de comentarios de fans y detractores que ven en Cruella una especie de "Harley Quinn de Disney". Obviamente, existen grandes diferencias entre ambos personajes, pero es innegable que su carácter coincide en muchos puntos.

Además, el aspecto desaliñado de la villana de Disney se podría asemejar a los maquillajes usados por la integrante de Escuadrón Suicida. ¿Se ha inspirado el estudio en la desequilibrada Harley Quinn para la nueva versión de Cruella? Esto es lo que opinan los fans.

Not this trailer giving me Harley Quinn vibes! But it does look awesome though .... excited to see how the origin story for Cruella De Vil #Cruella pic.twitter.com/Vxqr9bkxv3 — Attack The Fandoms (@AttackTFandoms) February 17, 2021

"Imma, dile a mis nietos que esta era Harley Quinn", bromea un tuitero junto a una foto de Stone como Cruella. "Disney dijo: 'puede que no tengamos nuestra propia Harley Quinn, pero podemos solucionar eso'", añade otro internauta.

Imma tell my gran'kids this was Harley Quinn #Cruella pic.twitter.com/j0Kouc4ztI — Nick...just Nick (@cleverreplicant) February 17, 2021

Disney said “we may not own Harley Quinn but we can work around that” https://t.co/tpqX3kkWhI — alex (@LexLeeCin) February 17, 2021

Cuando he visto a #Cruella m ha parecido ver a #HarleyQuinn 😱😱 d hecho pensaba q era Margot (Q me encanta a mi Margot las cosas como son me parece una actriz brutal👌👌) Y no, es la mismísima #EmmaStone un acierto, pero el parecido con Harley es bastante grande.🤔 pic.twitter.com/96WwU4qusd — Sandra (@PekeGriffyn) February 17, 2021

Otro internauta señala que el parecido entre ambos personajes no es ni culpa de Disney ni de Emma Stone, sino de "un grupo de personas que cree que el cine empezó con los universos cinematográficos de los cómics" y que ya no saben diferenciar unas franquicias de otras.

Que haya gente que ve en la #Cruella de Emma Stone a un intento de Harley Quinn no es culpa de Emma, ni del diseño del vestuario, ni de Disney, es de un grupo de personas que cree que el cine empezó con los universos cinematográficos de los cómics. pic.twitter.com/8rIrpB1V0b — Jorge Baez 🎬 (@Cuacarraquear2) February 17, 2021

Se ve que las personas que dicen que la nueva #Cruella de Emma Stone es una “Harley Quinn” nunca vieron 101 dálmatas y no recuerdan la elocuencia y comportamiento del personaje 🙄😒. pic.twitter.com/wGLE97ntr3 — Sebastián (@Sebas_Gar99) February 17, 2021

Yo viendo como las personas dicen que el personaje de #Cruella de Emma Stone lo están haciendo al estilo de Harley Quinn... ¿Todo bien en casa? ¿Alguna vez vieron la película animada? 🙄 pic.twitter.com/vzgoal5Weu — J. Plenti 🖤✨ (@lucky_breenn) February 17, 2021

Comparan a #Cruella de Emma Stone con #HarleyQuinn de Margot Robbie, se nota que nunca vieron ni la versión animada, ni la versión de Glenn Close.

Emma cómo siempre rompiéndola 😍😍😍 pic.twitter.com/EwIrtLabqf — Alexis Axel (@al_ax98) February 17, 2021

Cruella tiene previsto su estreno en junio de este año.