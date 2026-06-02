Tráiler de Cronos, filme sobre el atentado de Las Ramblas protagonizado por Enric Auquer que ya tiene fecha de estreno

CRONOS - MICHAELOATS/BETA FICTION SPAIN

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Cronos, película protagonizada por Enric Auquer (Ravalear), Mónica López (El reino) y Diana Gómez (La casa del papel), llegará a los cines el próximo 10 de septiembre. Dirigido por Fernando González (Palmeras en la nieve), el thriller que recrea la operación policial Cronos, activada tras el atentado de Las Ramblas de Barcelona en 2017, ha lanzado su primer teaser.

El adelanto arranca con imágenes del despliegue policial activado tras los atentados del 17 de agosto de 2017 que causaron la muerte de 16 personas y dejaron más de 300 heridos de diferente consideración. La calma inicial da paso rápidamente al caos en Las Ramblas, con escenas de pánico entre ciudadanos y turistas tras el atropello masivo de una furgoneta mientras los Mossos d'Esquadra ponen en marcha un amplio dispositivo para localizar a los responsables del ataque.

El avance destaca la dimensión de la operación Cronos, un operativo coordinado que movilizó a más de 10.000 agentes para cerrar las vías de escape de los terroristas. "Si realmente es lo que nos imaginamos, le tenemos que coger por lo que han hecho, pero sobre todo por lo que pueden llegar a hacer aún", sentencia el personaje de Enric Auquer, miembro de la operación de los Mossos, en los compases finales del teaser.

"Basándonos en testimonios reales de los diferentes implicados, la película narra el desarrollo de la operación Cronos, el dispositivo activado el 17 de agosto de 2017 como reacción al acto terrorista de las Ramblas.

Cuatro días interminables de confusión, tensión, dolor, frustración, rabia y confrontación política que acabaron con el abatimiento del último terrorista huido y muchas heridas dejadas abiertas", adelanta la sinopsis oficial de la película que cuenta con un guion firmado por Alberto Marini.

Junto a Auquer, Gómez y López, completan el reparto de la cinta Pablo Derqui (Los ojos de Julia), Israel Elejalde (Madres paralelas), Xavi Sáez (Modelo 77), David Vert (REC), Joan Pedrola (El inocente), Mima Riera (Durante la tormenta) o José Pérez Ocaña (Casa en llamas), entre otros. También forman parte del elenco Marina Esteve (La casa de papel), Joan Amargós (A muerte) y los debutantes Faouzia, Moha Ben Moula o Ahmed Mehdi.