Tráiler de Aída y vuelta, el metaregreso de Carmen Machi, Paco León y compañía... con una ausencia notable

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

El 30 de enero de 2026 aterrizará en los cines Aída y vuelta. La cinta, dirigida por Paco León, marcará su regreso y el de Carmen Machi a los míticos y queridos personajes que interpretaron en la exitosa serie Aída.

Para ir abriendo boca, un primer tráiler de la película ofrece un divertido y nostálgico vistazo a Machi y León durante el rodaje de un capítulo de la ficción que los catapultó al estrellato, así como a las situaciones y relaciones que viven tanto dentro como fuera de ella.

"Acción", grita una directora al público durante la grabación de un episodio de Aída. "Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que, al menos, renovamos por una temporada más", dice uno de los guionistas en una reunión con León y Machi.

"¿Y yo cuándo me voy?", pregunta mosqueada la actriz. "A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo", responde el guionista. "Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana lo sabe hasta el tato", le contesta ella, indignada. Es entonces cuando los responsables de la serie intentan convencerla.

"Hoy en día tenemos posibilidades técnicas que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y cara a otra actriz", le advierten a Machi, para su estupefacción. "Yo también me quiero ir", le confiesa Paco León a Carmen durante una conversación, mientras las imágenes muestran cómo la gente para en la calle al actor para hacerse selfis con él y disfrutar de la fama con su personaje de Luisma.

Es entonces cuando el adelanto muestra al resto del reparto de Aída, como Miren Ibarguren, Pepe Viyuela, Pepa Rus, Mariano Peña o Eduardo Casanova, retomando sus personajes durante la filmación del episodio, pero también la relación que mantienen fuera de rodaje. Ana Polvorosa, quien interpretaba a Lorena en la ficción, es la gran ausente de este retorno.

Aída y vuelta, el largometraje, aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción, con los personajes de Aída, como fuera de ella, con los propios actores y sus relaciones, yendo más allá y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, el trabajo del cómico y la fama.

Dirigida por Paco León y escrita junto a Fer Pérez, Aída y vuelta también incluye en su reparto a Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Óscar Reyes y Adrián Gordillo. La película cuenta con la producción de Laura Fernández Espeso, de Globomedia (The Mediapro Studio), y Javier Méndez, y de Ghislain Barrois y Álvaro Augustin, de Telecinco Cinema.