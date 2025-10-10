Silencio, la serie de vampiras de Eduardo Casanova, ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Silencio, lo nuevo de Eduardo Casanova, llegará a Movistar Plus+ el 1 de diciembre. Visualmente impactante, la miniserie, compuesta de tres episodios, se adentra en el imaginario vampírico para explorar la identidad queer, el estigma del VIH y el silencio social.

La ficción, creada y dirigida por Casanova, sigue a dos hermanas vampiras tratando de sobrevivir a la escasez de "sangre humana limpia" durante a la Peste Negra. Sin embargo, no tardarán en descubrir que el verdadero veneno es el silencio que las rodea.

Siglos después, su historia se entrelaza con la de una de sus descendientes, que se enfrenta a un conflicto similar durante la pandemia del SIDA en España, que le hará ver que la condena social sigue siendo la misma que siglos atrás.

El reparto de Silencio está formado por Lucía Díez como Malva, Ana Polvorosa como Verónica, María León como Triana, Mariola Fuentes como Lilith, Leticia Dolera como Brianda, Omar Ayuso como Felipe y Carolina Rubio como Ginebra.

Filmada completamente en 16 mm, Silencio "está concebida como una experiencia cinematográfica total, más allá del formato tradicional episódico". Así, la serie "hace una nueva lectura del subgénero vampírico, explorando la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad".

Tras su paso por el Festival de Cine de Locarno, la ficción competirá en la Sección Oficial Fantàstic a Competición del Festival de Sitges antes de aterrizar en Movistar+ el 1 de diciembre. Silencio está producida por Gamera Films, Apoyo Positivo y Antonio Abeledo S.L.