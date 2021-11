Tom Holland quiere ser el nuevo James Bond

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Sin tiempo para morir, última película con Daniel Craig como James Bond, el puesto de agente 007 está en estos momentos vacante. Y la espera de que se revele quién será su sucesor, y con superestrellas de la talla de Dwayne Johnson postulándose para el papel, Tom Holland ha confesado que le gustaría meterse en la piel del legendario espía creado por Ian Fleming.

En una entrevista con GQ, Holland habló sobre su futuro más allá de Spider-Man. Si bien no tiene planes de futuro, el actor de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) Jacob Batalon reveló: "Habla mucho de ser James Bond... Mucho, mucho", dejó caer.

Sin embargo, por el momento la búsqueda del nuevo Bond está parada. "Oh, Dios, no. No estamos pensando en eso en absoluto. Queremos que Daniel tenga su momento de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro", dijo la productora Barbara Broccoli en Today, revelando que no empezarán a buscar hasta 2022. Algunos nombres que suenan con fuerza son los de Regé-Jean Page, Tom Hardy y James Norton.

Por su parte, Holland estrenará el 17 de diciembre Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Además, el joven dará vida a Nathan Drake en la adaptación de Uncharted, filme dirigido por Ruben Fleischer que contará en su reparto con Mark Wahlberg o Antonio Banderas, entre otros.

"Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man", reza la sinopsis oficial de la película dirigida por Jon Watts.