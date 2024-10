¿Tiene Venom: El Último Baile Escenas Post-Créditos?

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Venom: El último baile ya está en cines. La franquicia protagonizada por Tom Hardy culmina su trilogía con un filme que promete toneladas de acción, humor negro negrísimo como su simbiónte titular y la llegada de uno de los pesonajes más poderosos del imaginario marvelita, Knull. Y teniendo en cuenta que estamos ante el estreno de otra película basada en un personaje de Marvel Comics, no son pocos los fans que se preguntan... ¿tiene Venom 3: El último baile escenas post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes. Especialmente, en las producciones de Marvel Studios, que suele incluir varias en sus películas y series, y, con menos regularidad, también suelen ser habituales en las cintas basadas en personajes de DC Comics.

Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso también en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

Y en el caso del largometraje dirigida por Kelly Marcel, la respuesta es afirmativa. El último baile tiene dos escenas después de su final: una a mitad de los créditos y otra después de los mismos.

Teniendo en cuenta que ni Tom Hardy ni los responsables de la saga han cerrado definitivamente la puerta al regreso de Venom y que se trata de una franquicia inmersa no solo dentro del Spiderverse sino también con conexiones con el UCM, era de esperar que esta tercera entrega usara de nuevo la herramienta de las escenas post-créditos. "Siempre hay rumores. Si algo es posible, sucederá, y si no es posible, no sucederá", declaró el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.

De hecho, y sin entrar en detalles para no destripar la sorpresa, la secuencia en mitad de los créditos de Venom 3 es guiño al futuro de la franquicia del Spiderverse de Sony, de la que Venom forma parte siendo tanto una secuencia cómica... como también un posible teaser. Y en cuanto a la segunda, de menor importancia pero también podría tener algunas implicaciones interesantes para el futuro.

Así que merece la pena esperar, aunque habrá que armarse de paciencia porque, tras los más de 90 minutos de metraje de Venom: El último baile, la espera entre la escena de mitad de créditos y la que hay al final de los mismos es bastante extensa.