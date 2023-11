¿Tiene Escena Post-Créditos Five Nights At Freddy's?

¿Tiene Escena Post-Créditos Five Nights At Freddy's? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Five Nights at Freddy's, la película basada en el exitoso videojuego homónimo, ya arrasa en cines. La cinta de terror dirigida por Emma Tammi (Into the Dark, El viento) ha conquistado al público con su singular historia ambientada en una pizzería tomada por unos sanguinarios animatrónicos. Y, tras este éxito que podría dar lugar a una saga cinematográfica, no son pocos espectadores se hacen la misma pregunta: ¿Hay escena post-créditos en Five Nights at Freddy's?

Aunque son ya tradición en las películas y series de superhéroes (y casi religión dentro del Universo Cinematográfico Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de las producciones que están basadas en personajes de las grapas.

Así, aunque las escenas post-créditos se hayan convertido ya en un clásico en las sagas de DC y, especialmente, en las de Marvel, en los últimos años también han estado presentes en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Toy Story, Jurassic World, Matrix, John Wick, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones o Transformers.

Y en el caso del cine de terror, las escenas post-créditos también han llegado para quedarse. Ya han sido utilizadas en franquicias como Scream, Insidious: La puerta roja, la última entrega de la franquicia que protagoniza, y ahora también dirige, Patrick Wilson, y también en la saga de Expediente Warren, cuya última entrega La Monja 2, también contaba con metraje extra durante los créditos

Y en lo que respecta a la nueva película de la legendaria productora de cine de terror Blumhouse, la respuesta también es afirmativa. Así que sí, Five Nights at Freddy's cuenta con metraje extra tras su final. Y sin entrar a destripar, literalmente, el contenido de estas sorpresas, baste decir que la película cuenta con una espeluznante escena a mitad de los créditos y un mensaje secreto al final de los mismos.

Five Nights at Freddy's sigue la historia de un atormentado guardia de seguridad que empieza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. En su primera noche de trabajo, se da cuenta de que no será nada fácil superar el turno de noche en la pizzería. La cinta está protagonizada por Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), Elizabeth Lail (Con canas y a lo loco), Piper Rubio (Holly & Ivy) y Kat Conner Sterling (Un fantasma anda suelto por casa) y ya acumula en la taquilla de todo el mundo casi 150 millones de dólares.

En España, donde llegó a la cartelera este miércoles 1 de noviembre, Five Nights at Freddy's amasó una recaudación de 2.161.667 euros en su primer día en salas de cine, posicionándose así como el estreno de terror más taquillero de todos los tiempos. Con 307.000 espectadores en su primer día en salas, la cinta distribuida por Universal Pictures Spain se convierte así en la mejor apertura de todos los tiempos para una película estrenada en miércoles.