The Batman: Nuevas fotos con un irreconocible Colin Farrell como Pingüino, Zoë Kravitz (Catwoman) y Robert Pattinson

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Tras una pausa de dos semanas para guardar cuarentena por coronavirus, Robert Pattinson ha vuelto al set de rodaje de The Batman, la próxima aventura en solitario del Caballero Oscuro que dirige Matt Reeves. El rodaje continúa en Liverpool, y desde allí llega una avalancha de imágenes, no sólo del Caballero Oscuro, sino también del resto de personajes que poblarán Gotham City.

The Batman es uno de los proyectos más esperados del Universo DC. La reinvención de Bruce Wayne en su etapa más temprana como justiciero de Gotham promete dar una vuelta de tuerca al mito del hombre murciélago, y con él estarán algunos viejos conocidos del fandom, como el Pingüino, Catwoman o el mafioso Carmine Falcone.

Cuando se anunció que Pattinson sería el nuevo Bruce Wayne, los fans reaccionaron de manera arisca, pero gracias al primer tráiler se demostró que no tienen nada a lo que temer, ya que Reeves está creando su propio mundo dentro del Universo DC, representando de manera fidedigna no sólo al heredero de la fortuna Wayne, sino al resto de habitantes de Gotham City, tal y como muestran las fotos filtradas del set de rodaje.

En las imágenes se puede ver a Catwoman (Zoe Kravit), Carmine Falcone (John Turturro), un irreconocible Colin Farrell como Oswald Cobblepot / el Pingüino y por supuesto al actor de Crepúsculo y El Faro como el bisoño Batman asistiendo a lo que parece ser un funeral.

New set photos of Robert Pattinson on the set of 'The Batman'...



As Matt Reeves said, this is a Bruce Wayne who is focus on his mission, but still, doesn't feel like he's making a big enough change yet. And that shows through Pattinson's performance.

