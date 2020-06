¡Thanos vive! Una escena eliminada de Endgame abre la puerta al regreso del gran villano

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) - -

Cuando Vengadores: Endgame llegó a su épico final, parecía que la amenaza de Thanos había terminado para siempre. Pero podría no ser así, porque una escena eliminada de la cinta de los hermanos Russo dejó la puerta abierta al regreso del Titán Loco. ¿Quizás en una línea de tiempo alternativa?

La escena en cuestión tiene lugar en el momento en el que Hulk se encuentra con La Anciana, en uno de los múltiples viajes en el tiempo de los Vengadores para recuperar las Gemas del Infinito, sólo que la secuencia eliminada sucede de forma bastante distinta a como se narró en la gran pantalla. Cuando Bruce le cuenta el plan a La Anciana, ésta le dice lo siguiente:

"Si alguien muere, siempre morirá. La muerte es irreversible, pero Thanos no lo es", explica la hechicera. "Los que has perdido no están muertos, sólo han desaparecido de la existencia. Lo que significa que pueden ser devueltos. Pero eso no significa que sea barato", sentencia el personaje de Tilda Swinton en la escena eliminada.

Las palabras de la Hechicera Suprema, aunque enrevesadas, significan que, igual que ocurrió con todos los que convirtió en cenizas al final de Infinity War, él también puede ser devuelto a la vida. Aunque es poco probable que esto suceda en el Universo Marvel, la posibilidad queda abierta, al menos para una línea de tiempo alternativa.

Ésta escena eliminada, que los hermanos Russo decidieron no incluir en la versión cinematográfica, augura la posibilidad que, igual que los Vengadores retrocedieron en el tiempo para conseguir las Gemas, alguien podría hacer algo similar para traer de vuelta a Thanos.

Pero dado el caso... ¿cuáles serían sus intenciones? ¿Con qué motivo devolvería la vida a la némesis de Iron Man, Capitán América y el resto de Vengadores? Todo es posible en el Universo Marvel, pero el regreso de Thanos, a día de hoy, está descartado.