Terror en la carretera en el espeluznante tráiler de El Pasajero Nocturno

Terror en la carretera en el tráiler de El Pasajero Nocturno - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

El Pasajero Nocturno llegará a los cines el próximo 22 de mayo. La película dirigida por André Ovredal, director de títulos como La autopsia de Jane Doe o Historias de miedo para contar en la oscuridad, está protagonizada por Lou Llobell, Melissa Leo y Jacob Scipio. Paramount Pictures ha presentado un aterrador tráiler que adelanta que nadie escapa de la figura demoníaca que reclama las vidas de los viajeros.

"El año pasado, más de 130 millones de personas viajaron por carretera, 15.400 de ellas desaparecieron". Esta es la frase que abre el adelanto que muestra a un joven que hace una parada en mitad de la noche mientras viaja en su coche. Cuando vuelve al vehículo, y está a punto de retomar su trayecto, un hombre gravemente herido atraviesa la luna de su coche.

El hombre, asustado, intenta escapar a toda velocidad... pero una imponente y siniestra figura aparece una y otra vez al borde del arcen. "Es imposible", dice el conductor aterrorizado hasta que, instantes después, el espeluznante pasajero nocturno aparece dentro del coche y ocupa el asiento del copiloto para sumar una nueva víctima.

A continuación el avance se centra en la joven pareja protagonista, formada por Lou Llobell y Jacob Scipio, que también se enfrentará a este maligno ente que asalta a los viajeros. Y es que, tal y cómo avisa la ganadora del Oscar Melisa Leo, "nadie escapa del Pasajero Nocturno".

"Después de presenciar un brutal accidente nocturno en la carretera, una joven pareja comprende que algo los ha seguido. Una presencia demoníaca, conocida como El Pasajero Nocturno, se ha unido a ellos y no se detendrá hasta reclamarlos a ambos, convirtiendo su viaje en una aunténtica pesadilla", adelanta la sinopsis oficial de la cinta que cuenta con un guion firmado por Zachary Donohue y T.W. Burgess.

La película está producida por Walter Hamada, conocido por haber supervisado el exitoso universo de Expediente Warren. Gary Dauberman, guionista detrás de títulos destacados como It y Annabelle, coproduce El Pasajero Nocturno.