¿La temporada 2 de Ratched conectará con Alguien voló sobre el nido del cuco?

Ratched, la nueva serie que arrasa en Netflix, relata la historia del origen de la enfermera Mildred Ratched, personaje que encarnó Louise Fletcher en la película Alguien voló sobre el nido del cuco y que ahora interpreta Sarah Paulson. Y teniendo en cuenta su condición de precuela, no son pocos los que se preguntan si la ficción de Ryan Murphy conectará con la cinta de Milos Forman. Algo que ha confirmado su protagonista... pero que no ocurrirá en la temporada 2.

Según Paulson, el objetivo de Murphy es que la serie continúe más allá de la temporada 2, de manera que podrán llegar hasta los años 70, época en la que se ambienta Alguien voló sobre el nido del cuco. "No sé si alguna vez aparecerá el hospital de Alguien voló sobre el nido del cuco, simplemente porque no sé cuál sería el plan de Ryan, y no quiero verme actuando frente a un Jack Nicholson generado por ordenador", dijo Paulson a The Wrap.

"No creo que sea una buena idea. Creo que si hacemos eso, sería más sobre cómo era la vida de la enfermera Ratched, regresando a su casa tras esos días en el hospital con todo lo que sucede allí", explicó.

La intérprete también ha defendido a su personaje, considerado uno de los más malvados de la historia del cine. "Las cosas que hace en Alguien voló sobre el nido del cuco son producto de una infraestructura patriarcal dentro de ese hospital, un hospital que está haciendo lo que cree que es correcto", explicó.

"No estoy de acuerdo con sus decisiones, pero es lo que se consideró y se hizo en ese momento. Y algunos de ellos todavía están anticuados, sin duda. Pero me pregunto, si la enfermera Ratched hubiera sido un hombre en esa película, si la gente tendría la misma respuesta a las cosas que hizo", planteó. "Queremos que una mujer sea solamente maternal y suave", lamentó.

Judy Davis, Harriet Sansom Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sharon Stone, Jon Jon Briones, Finn Wittrock y Charlie Carver completan el reparto de Ratched, que cuenta con ocho episodios y está disponible en Netflix.