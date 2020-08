Stephenie Meyer planea dos libros más de Crepúsculo

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Stephenie Meyer ha regresado después de casi 10 años con Sol de medianoche, quinta novela de la saga Crepúsculo. El libro se ha convertido en un éxito de ventas con más de un millón de copias y ahora la autora ha revelado que planea ampliar la franquicia en el futuro.

"Creo que hay dos libros más que quiero escribir. Los he resumido y he escrito un capítulo. Pienso en el primero, así que sé que está ahí. No estoy lista para hacer eso en este momento, quiero hacer algo nuevo", afirmó Meyer en un evento online organizado por la cadena de librerías estadounidense Books-A-Million.

Estos dos nuevos libros de Crepúsculo podrían ser spin-offs o precuelas, teniendo en cuenta lo que la autora declaró recientemente a NY Times. "Esto ha sido todo para Edward. Escribir desde su punto de vista me pone más nerviosa. Y la experiencia de escribir este libro no fue muy agradable. Así que no, no me gustaría hacer eso, especialmente dado que Luna Nueva sería una pesadilla de depresión y vacío. Creo que esto te da una idea suficiente de lo que es ser Edward para que puedas leer los otros libros y saber lo que está pasando por su cabeza", matizó.

La saga Crepúsculo comenzó en 2005. Después llegaron Luna Nueva (2006), Eclipse (2007) y Amanecer (2008). Meyer también escribió un spin-off de Eclipse titulado La segunda vida de Bree Tanner y lanzado en 2010.

Aunque parece que sí habrá más libros, no ocurrirá lo mismo con la saga cinematográfica, al menos no con Robert Pattinson y Kristen Stewart. "Rob ahora es Batman y Kristen está en un millón de bonitos proyectos", dijo Catherine Hardwicke, directora de la primera cinta, a ET.