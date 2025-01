Stephen King pide cancelar los Oscar por los incendios de Los Ángeles

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha retrasado en dos ocasiones el periodo de votación para los Oscar, que se celebrarán el domingo 2 de marzo. La institución tomó la decisión ante el avance de los devastadores incendios en Los Ángeles, que han dejado ya al menos 25 víctimas y obligaron a evacuar a cientos de miles de personas, pero el escritor Stephen King ha pedido públicamente la cancelación de la gala.

El autor, que es miembro de la Academia y vota para los galardones, ha expresado su opinión sobre la situación en Bluesky. "No votaré en los Oscar este año. En mi humilde opinión, deberían cancelarlos. Nada de ostentación con Los Ángeles en llamas", escribió.

El escritor no es el único que ha puesto el foco en la Academia ante la tragedia. Jean Smart, protagonista de la serie Hacks, pidió a las cadenas de televisión que no emitieran la gala y, en su lugar, "donen los ingresos que habrían obtenido a las víctimas de los incendios y a los bomberos".

Pero no todos los artistas están de acuerdo con King y Smart. Rosanna Arquette dijo en declaraciones a Variety que no deberían cancelar la entrega de premios. "Este año no se trata solo de rendir homenaje al arte. Se trata de utilizar el arte para reconstruir, inspirar y ayudar a quienes más lo necesitan. La otra noche me desperté pensando: '¿Qué pasaría si hiciéramos un telemaratón al estilo de Jerry Lewis, pero lo integráramos con los Oscar?'. Imaginad a Billy Crystal abriendo el espectáculo. Perdió su hogar, pero es la persona perfecta para unirnos y recordarnos lo que podemos lograr juntos", aseguró.

"Me encantaría ver que los premios SAG, los Oscar y los Grammy de este año conviertan las emisiones en telemaratones para recaudar dinero para la comunidad, la ciudad de Los Ángeles, para las familias que han perdido sus vidas, sus hogares, mascotas y recuerdos, y para nuestros queridos bomberos que han salvado vidas", opinó la actriz en Bluesky.

The Recording Academy ya ha anunciado que los Grammy se celebrarán el domingo 2 de febrero como estaba previsto, pero con eventos benéficos adicionales asociados a la gala para recaudar dinero para los afectados por los incendios de Los Ángeles.