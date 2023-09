Star Wars reformula la serie de Lando con Donald Glover en una película

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Donald Glover interpretó a Lando Calrissian por primera vez en el año 2018 en la película Han Solo: Una historia de Star Wars. Años más tarde se anunció que el personaje protagonizaría un proyecto propio, pero Lucasfilm lo mantuvo en el cajón durante muchos meses. Finalmente, el pasado mes de julio volvió a ponerse en marcha, y ahora se ha confirmado que lo que iba a ser una serie se convertirá en película.

Así lo ha confirmado Stephen Glover en el podcast Pablo Torre Finds Out. El entrevistador le preguntó por la serie de Lando, y la respuesta del guionista y hermano de Donald Glover fue tajante. "Ya ni siquiera es una serie* la idea ahora es hacer una película", desveló.

