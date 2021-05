Star Wars presenta sus primeros sables láser reales en Galactic Starcruiser

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Aprovechando el Día de Star Wars, que como cada año se celebra el 4 de mayo por aquello de "May the Force be with you", LucasFilm ha lanzado un nuevo anuncio de Galactic Starcruiser, el nuevo resort temático de Walt Disney World con espectáculo que abrirá sus puertas en 2022. Y en él, se ve por primera vez el nuevo e hiper realista sable láser que sin duda será la estrella del show.

El video, de sólo 15 segundo de duración, muestra a una actriz joven vestida como Rey en la trilogía secuela. Primero aparece de espaldas, pero cuando se da la vuelta, en sus manos lleva el icónico sable láser de Luke Skywalker, que al accionarse se enciende desplegando su hoja, del mismo modo que lo haría en las películas de Star Wars.

"Sí, el sable de luz que Rey tiene en la mano es un nuevo tipo, creado por Walt Disney Imagineering Research and Development", escribieron en el blog de los parques temáticos de Disney. "Los visitantes que experimenten Star Wars: Galactic Starcruiser serán los primeros en verlo en acción, junto con mucho más, a partir de 2022, cuando se estrene esta nueva e increíble aventura de dos noches".

"Ver cómo se activa el sable láser ante tus ojos será solo una de las innumerables formas en que, desde el momento de su llegada hasta el momento de su partida, se verá sumergido en una historia de Star Wars donde sus decisiones y acciones, o incluso las conversaciones casuales que pueda tener, determinan cómo se desarrolla su viaje personal", agregan como descripción de la aventura espacial de Walt Disney World.

Por supuesto, estos nuevos sables de luz no cortan, pero son la recreación más realista hasta la fecha de las auténticas armas de los jedis y los sith, y será una de las muchas atracciones que los visitantes del resort Star Wars: Galactic Starcruiser -una aventura de dos noches en las que vivirán, literalmente, dentro de la franquicia galáctica- tiene preparadas para los fans.

Star Wars: Galactic Starcruier abrirá sus puertas en 2022.