Star Wars: Luke Skywalker moría en el Episodio 8 que George Lucas tenía planeado antes de vender la saga a Disney

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Hace mucho, mucho tiempo, antes de que Disney comprase LucasFilm y con ello los derechos de las películas de Star Wars, George Lucas ya tenía planeada una trilogía secuela que completase la historia de la familia Skywalker. Y, ya por entonces, la muerte de Luke estaba planeada para el Episodio 8, aunque era bastante distinta a cómo sucedió en Los Últimos Jedi.

La muerte del Maestro Skywalker no sentó bien a todos los fans, que sintieron su pérdida como forzada. Sin embargo, ésta ya estaba en los planes originales de Lucas. De hecho, en la misma película en la que decidió incluirla Rian Johnson, tal y como se ha revelado en un extracto del libro Star Wars: Fascinating Facts escrito por Pablo Hidalgo.

En una publicación de Twitter se reveló una pequeña frase del libro que explica brevemente cuáles eran los planes de Lucas. "Años antes de que Los Últimos Jedi comenzara a desarrollarse, la historia ideada por George Lucas en 2012 también contaba que el Episodio 8 era en el que Luke Skywalker moría", explica el autor.

The new book "Star Wars Fascinating Facts" delivers on that title with this one: in George Lucas' 2012 treatment for the sequel trilogy, Luke died in Episode VIII. #StarWars pic.twitter.com/jcwhyGi967