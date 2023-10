El sorprendente uso que Gwyneth Paltrow da a su Oscar

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

En 1999, Gwyneth Paltrow ganó el premio Oscar a la mejor actriz por su papel de Viola de Lesseps en Shakespeare in Love, cinta dirigida por John Madden. 24 años después de hacerse con la estatuilla, la intérprete ha desvelado el sorprendente uso que le da a su estatuilla.

Paltrow ha concedido una entrevista a Vogue que muestra a la estrella en su casa. En un momento del vídeo, el entrevistador se da cuenta de que un Oscar está sujetando una puerta. "Qué bonito premio de la Academia", dice el reportero. "Mi tope de puerta. Funciona perfectamente", contesta la interprete.

En una entrevista anterior con el podcast Call Her Daddy, Paltrow desveló lo que supuso para su carrera ganar el Oscar. "Una vez que gané el Oscar, me dio una pequeña crisis de identidad, porque si ganas el premio más grande, ¿qué se supone que debes hacer? ¿Y a dónde se supone que debes ir? Fue difícil, la cantidad de atención que recibes en una noche como esa y las semanas siguientes te desorienta y, francamente, es poco saludable. No lo devolvería ni nada por el estilo, fue una experiencia increíble, pero me hizo poner en duda muchas cosas", contó.

Shakespeare in Love, que llegó a los cines en 1998, no solo se llevó el premio a mejor actriz. La película también ganó las estatuillas en las categorías de mejor película, mejor actriz secundaria para Judi Dench, mejor actor secundario para Geoffrey Rush, mejor dirección para John Madden, mejor guion original para Marc Norman y Tom Stoppard y mejor diseño de vestuario.

Los fans vieron a Paltrow en pantalla por última vez en la serie The Politician en 2020. Aunque nunca ha anunciado su retirada oficialmente, en la entrevista de Vogue le preguntaron qué echaba de menos de ser una actriz protagonista de Hollywood, a lo que contestó: "Nada". La actriz, que ha dado vida al personaje de Pepper Potts en varias producciones del Universo Cinematográfico Marvel, por el momento no tiene ningún proyecto anunciado.