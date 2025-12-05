Sony pone en marcha Men in Black 5... ¿Con Will Smith? - SONY PICTURES

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Han pasado casi tres décadas desde que Men in Black (Hombres de negro) llegara a los cines, en 1997 y más de seis desde que se estrenara la última película de la franquicia, Men in Black: International, que no consiguió revivirla. Ahora, Sony Pictures ha vuelto a apostar por la saga de ciencia ficción poniendo en marcha una quinta entrega.

Según informa Deadline, el estudio ha encargado a Chris Bremner, guionista de Bad Boys for Life y Bad Boys: Ride or Die, que escriba el guion de una nueva cinta de Men in Black. Aunque se desconocen detalles de la trama, fuentes internas han revelado que la idea es que, una vez Bremner termine de escribir el guion, Will Smith, quien protagonizó las tres primeras películas junto a Tommy Lee Jones, sea de los primeros en recibirlo, de cara a que vuelva a encarnar al agente J.

Cabe decir que Smith ya ha trabajado en otros proyectos escritos por Bremner, como las mencionadas cintas de Bad Boys y se espera que protagonice Fast & Loose, también del guionista.

En el caso de que Smith regresase a la franquicia se desconoce si lo haría en un papel principal o secundario. Por otro lado, tampoco se sabe si la nueva cinta contará con Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que encabezaron el elenco de Men in Black: International pero, dado el fiasco que resultó, no parece lo más probable. Y es que, con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, el filme de F. Gary Gray apenas recaudó 254 millones.

En total, las cuatro películas de Men in Black han amasado 1.900 millones de dólares, por lo que no es de extrañar que Sony siga considerando la franquicia como una propiedad valiosa.