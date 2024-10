Naomi Scott se pone a las órdenes de Parker Finn en Smile 2: "Esta secuela es más intensa, sangrienta y loca"

LOS ÁNGELES, 17 de octubre (CulturaOcio- Raquel Laguna)

La actriz y cantante británica Naomi Scott protagoniza Smile 2, una de las secuelas de terror más esperadas del año y que llega a los cines de España este viernes 18 de octubre. Tras el éxito de Smile en 2022, el director Parker Finn regresa con una película que promete ser aún más intensa, aterradora y desquiciada que su predecesora.

En esta nueva entrega, el público será testigo de cómo la oscura maldición de la sonrisa se adentra en el mundo de la música pop, de la mano de Naomi Scott, quien interpreta a la superestrella internacional Skye Riley. Parker Finn asegura que este filme trae consigo un enfoque novedoso dentro del universo de Smile. Mientras que la primera película exploraba el terror psicológico de manera más íntima, en Smile 2 el terror se amplifica debido a la exposición pública de la protagonista, lo que genera un tipo de ansiedad diferente.

"Realmente quería reenfocar este universo de Smile, por así decirlo, con algo que se sintiera novedoso e inesperado. La película es inmediatamente una película de Smile. Por supuesto, lleva Smile en su ADN, pero también tiene su propia identidad, su propio ritmo. Tiene cosas nuevas y diferentes, y queríamos que fuera más intensa y más audaz, más sangrienta, más desagradable, más loca, todas esas cosas, pero mucho más descontrolada, y estoy muy emocionado de que el público la vea", afirma Parker en una entrevista concedida a CulturaOcio.

UN PERSONAJE ATRAPADO ENTRE LA FAMA Y EL TERROR

La trama de Smile 2 gira en torno a Skye Riley, una cantante de pop en la cúspide de su carrera, que se prepara para una nueva gira mundial cuando comienza a experimentar sucesos aterradores e inexplicables. En medio de la abrumadora presión de la fama y una espiral de horrores cada vez más intensos, Skye deberá enfrentarse a sus propios demonios y a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida. Scott se enfrentó al reto de interpretar a Skye Riley con determinación y energía, confiando en el proceso creativo del proyecto.

"Parker y yo teníamos conversaciones constantes sobre Skye, el guion, la historia, sobre quién era ella, y luego simplemente me lancé de cabeza, para ser honesta. No tuve mucho tiempo para pensar demasiado, y para este momento en particular y este proyecto específico, funcionó bien para mí", cuenta. Para los fans que esperan una experiencia similar a la primera película, Naomi promete que no quedarán decepcionados.

"Tendrán todo lo que les encantó de la primera película, pero los desafíos son diferentes", asegura. "Además, al estar en el mundo del pop, hay momentos muy divertidos. Creo que hay momentos que simplemente parecen tan locos y tan desquiciados, que tienes que reírte", señala la actriz. Los actores Rosemarie DeWitt, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Ray Nicholson, Dylan Gelula, Raúl Castillo y Kyle Gallner completan el reparto de Smile 2.