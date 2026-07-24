Archivo - Prime Video desvela el reparto completo de Si los muertos hablaran, comedia policíaca de Carmen Machi - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Prime Video ha desvelado el reparto completo de Si los muertos hablaran, comedia policíaca protagonizada por Carmen Machi, Megan Montaner, Maribel Verdú y Hugo Silva. La película, dirigida por Nacho G. Velilla, se encuentra en pleno rodaje entre Madrid y Kenia y llegará a Prime Video el próximo año 2027.

Entre los nuevos integrantes del filme se encuentran nombres como Ingrid García Jonsson (Veneciafrenia), Alain Hernández (Palmeras en la nieve), Claudia Salas (Salvador), Jason Fernández (Innato), Marcelo Subiotto (El eternauta), Stephanie Gil (FoQ. La nueva generación), Santiago Korovsky (Mi obra maestra), Alejandro Tous (Vida perfecta), Stephanie Gil (FoQ. La nueva generación) y el debutante Juanjo Bona.

EN SI LOS MUERTOS HABLARAN LAS FIERAS NO SON ANIMALES

"Mar Ventura (la protagonista de nuestra historia) ni eso. Tiene aversión por cualquier ser vivo. Las únicas personas que le gustan son las que yacen en la mesa de trabajo de su tanatorio. Y es que Mar se siente viva entre los muertos. Por eso, ahora, en el corazón de África, rodeada de salvaje y bella naturaleza y acompañada por un grupo de desconocidos, lo único que Mar piensa es que mataría por salir de ahí", comienza la sinópsis oficial del filme.

"En concreto a su hermana Irene, que es quien la ha llevado a ese safari. Pero alguien se va a adelantar. Un miembro del grupo aparece muerto al tercer día de expedición y Mar, enseguida, descubre que, en ese heterogéneo grupo de personas, hay un peligro mayor que el de las fieras que les rodean", completa el adelanto de Si los muertos hablaran.

La película cuenta con Leonor Acosta (Por cien millones) como productora junto al mismo Velilla, que también toma la función de guionista de la mano de David S. Olivas (Aída) y Marta Sánchez Guillén (Allí abajo).