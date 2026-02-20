Shia LaBeouf, acusado de lanzar insultos homófobos antes de ser detenido en Nueva Orleans - CONTACTO

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans este martes tras un presunto altercado físico en un bar con dos hombres durante la celebración del Mardi Gras. Nuevos detalles apuntan a que el actor, ya en libertad, habría proferido insultos homófobos contra las víctimas.

Según informa The Guardian, Jeffrey Damnit, que acudió al evento vestido de drag y maquillado con rímel, sombra de ojos y pintalabios, expuso que el intérprete intentó golpearlo mientras lo llamaba "puto maricón". También compartió un vídeo del actor en la parte trasera de un vehículo, mirando en su dirección y repitiendo el insulto.

"Quiero que se sepa que él estaba llamando marica a la gente", aseguró por su parte el otro hombre identificado por la policía como víctima del caso, Nathan Thomas Reed, al ser preguntado acerca del arresto de LaBeouf a través de un mensaje de texto. Reed señaló que eso lo incluía a él mismo, que se identifica como 'queer'.

Un informe policial inicial ya alegaba que se había oído al actor proferir el insulto, diciendo que "esos maricones" le habían "metido en la cárcel" y refiriéndose a su fe, añadiendo que era "católico". No obstante, esto se omitió en una declaración policial jurada que se presentó posteriormente en un tribunal penal y en la que se resumían los motivos de la detención. Aunque la ley de Luisiana permite a los fiscales estatales presentar cargos por delitos de odio, no ha quedado claro que esto vaya a aplicarse al caso.

A la espera del resultado y antes de que ninguna de las alegaciones de comentarios homófobos se incluyese en el expediente, el tribunal ordenó la puesta en libertad bajo fianza del intérprete, a quien se vio bailando en las calles poco después. Damnit comentó que le decepcionaba que hubiese estado en la cárcel "menos tiempo del que yo dormí esa noche".

"Cuando alguien con estatus de celebridad ataca a comunidades que ya están tan atacadas, eso podría dar permiso a otros para hacer lo mismo", ha indicado Kyle DeVries, presidente del New Orleans Pride Center, añadiendo que le gustaría que "los compañeros de LaBeouf en Hollywood le hicieran responsable" de cualquier acusación que se demuestre cierta.

En la misma línea, Damnit expresó su deseo de que el arresto impulse al Sindicato de Actores, al que él mismo pertenece, a investigar si es seguro que el intérprete trabaje con otros de sus miembros. "En cualquier otro trabajo, eso es lo que pasaría", expuso. "No me sentiría seguro si me lo encontrara en un plató", indicó el hombre, según recoge The Hollywood Reporter. "Si pudo hacer una llamada y salir de la cárcel antes que nadie, ¿qué le impide hacer una llamada sobre mi carrera?", añadió.