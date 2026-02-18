Archivo - Shia LaBeouf vuelve a ser detenido tras una pelea en un bar de Nueva Orleans en Mardi Gras - ALESSANDRO BREMEC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Shia LaBeouf vuelve a estar en el centro de una polémica. El actor de filmes como La conspiración del pánico o Megalópolis, y antaño estrella de la saga Transformers, ha sido arrestado en Nueva Orleans este martes tras un presunto altercado físico en un bar con dos hombres durante la celebración del Mardi Gras.

Al parecer, LaBeouf llegó al 24/7 Ms Mae's, un bar del Barrio Francés de Nueva Orleans, durante el desfile de la super-krewe Bacchus en St. Charles Avenue, mientras miles de personas estaban de celebración, en un estado de embriaguez y algo beligerante, sin camisa ni dinero, pero se la puso cuando se lo pidieron. El intérprete ya había visitado el mismo local el jueves anterior, ya que estaba de ruta por otros bares de la ciudad.

Según el portero, el actor le preguntó si sabía quién era y, tras comportarse como si fuera una celebridad del lugar, terminó marchándose a regañadientes. Tal y como informa TMZ, el arresto de LaBeouf se produjo poco después de la medianoche, tras supuestamente haberse peleado con dos hombres que lo acusaron de haberlos agredido físicamente.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva Orleans, el actor se comportaba de manera conflictiva y se volvía cada vez más agresivo en un local ubicado en Royal Street. Así pues, un testigo informó al medio que el personal escoltó a Shia fuera del bar antes de que se metiera en una pelea.

Más tarde, LaBeouf dio una vuelta a la manzana y después regresó frente al bar, donde los paramédicos que acudieron al lugar lo atendieron y no parecía presentar heridas ni lesiones aparentes. Acorde con el informe policial, tras varios intentos de varias personas por sujetar a LaBeouf, lo soltaron momentáneamente con la esperanza de que se fuera, pero presuntamente volvió a agredir al mismo hombre al que había agredido físicamente.

Aparentemente, después golpeó a otra persona en la nariz y el actor fue retenido hasta la llegada de la policía. El arresto de LaBeouf, acusado de dos cargos por agresión simple, se produce después de que el protagonista de las tres primeras películas de la franquicia Transformers, quien ya había achacado este tipo de comportamientos a sus problemas de alcoholismo, afirmase estar sobrio. Por otro lado, el actor ya había ingresado en rehabilitación por mandato judicial tras haber sido detenido en 2017, en Savannah, Georgia, por encontrarse en estado de embriaguez y alteración del orden público.