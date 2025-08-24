Sharon Stone opina sin tapujos del reboot "salvaje y anti-woke" de Instinto básico

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

El sugerente cruce de piernas de Sharon Stone en Instinto básico aún permanece en la retina de muchos espectadores. La estrella del thriller erótico que en 1992 dirigió Paul Verhoeven ha dado su contundente opinión sobre el reboot que prepara Amazon MGM Studios.

"Es como esa otra película en la que estuve. Solo puedo decir que no sé por qué insisten en hacerlo. Pero vale, adelante. Buena suerte, joder", sentenció mordaz Stone en su reciente paso por Today, recordando cuando volvió al papel de Catherine Tramell en Adicción al riesgo, una tardía y olvidable secuela del filme de Verhoeven estrenada en 2006.

La franqueza de la actriz, que estrena junto a Bob Odenkirk la secuela de Nadie, sorprendió al presentador del programa, Craig Melvin. "Estoy en una etapa de mi vida en la que ya me retiré una vez. Y he muerto un par de veces. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme de nuevo? Adelante", afirmó Stone, dejando claro que, a estas alturas, no le importa demasiado lo que puedan opinar de ella.

Instinto básico catapultó a Stone hasta lo más alto de la industria hollywoodiense. La cinta de Verhoeven y coprotagonizada por Michael Douglas recaudó 353 millones de dólares en la taquilla mundial y marcó un antes y un después dentro de los thrillers eróticos.

En cambio, su secuela, Adicción al riesgo, ya sin Douglas y con Michael Caton-Jones (Memphis Belle) al frente de la dirección, fue, además de vilipendiada por la crítica, un completo fiasco. Ahora, Joe Eszterhas -guionista del filme original de Verhoeven- es quien desarrolla el libreto de este reboot de Instinto básico.

El guionista, que se abrió camino con títulos como Flashdance o Sliver (Acosada), donde volvió a trabajar con Stone, dejó claro que este reinicio de Instinto básico será "anti-woke. "A quienes se preguntan qué hace un hombre de 80 años escribiendo un thriller erótico y sensual: los rumores sobre mi impotencia cinematográfica están exagerados y son pura discriminación por edad", expresó en una entrevista con The Wrap.

"Suelo referirme a mi compañero de escritura como el 'Pequeño hombre retorcido', que habita en lo más profundo de mí. Nació con 29 años y morirá con 29, y ahora me dice que está 'en la cima' para escribir esta historia y regalar a los espectadores un viaje salvaje y orgásmico. Eso me hace muy feliz", aseguró Eszterhas, quien quería que Stone volviese a interpretar a la manipuladora Catherine Tramell en su nueva versión de Instinto básico, de la que hasta ahora se desconocen su posible trama y fecha de estreno.