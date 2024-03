MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Tras convertirse en estrella planetaria con su icónico papel, y su recordado cruce de piernas, en Instinto básico, Sharon Stone reincidió en el thiller erótico un año después, aunque sin tanta fortuna, con Silver (Acosada). Ahora, la actriz ha revelado que uno de los responsables de la producción del filme le presionaron para que tuviera sexo con el protagonista de la cinta, William Baldwin.

Stone denunció en el podcast de Louis Theroux que el productor Robert Evans le pidió que tuviera sexo con su compañero de reparto para que la química entre ambos mejorara y así "salvar" la película, algo a lo que ella se negó rotundamente.

"Estaba en su despacho con las gafas de sol puestas explicándome que se acostó con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin, porque si me acuesto con Billy Baldwin, la actuación de Billy Baldwin mejorará", explica Stone, recordando el momento de la petición. La actriz señala que ella no tuvo que acostarse con Michael Douglas, su compañero en Instinto Básico, para que hiciera bien su trabajo.

"Y necesitábamos que Billy mejorara en la película, porque ese era el problema", continúa la actriz, que ya había hecho referencia al incidente en sus memorias, La belleza de vivir dos veces. En esa ocasión, sin dar nombres, escribía: "Sentí que podían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera interpretar una escena y recordar sus líneas".

En el podcast, Stone recordaba amargamente lo ocurrido como un insulto. "El verdadero problema de la película era yo, porque era tan estirada, y tan poco parecida a una actriz de verdad que pudiera tirárselo y encarrilar las cosas. El verdadero problema era que yo era una estirada", explicaba con sarcasmo.

Ante las declaraciones de la que fue su compañera de reparto, Baldwin ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que fue él quien tuvo que rechazar las insinuaciones sexuales de Stone. El actor escribe que la actriz había dejado claras sus intenciones a su amiga Janice Dickinson, a la que habría dicho: "Voy a hacer que se enamore tanto de mí que le dará vueltas la cabeza".

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz