Selma Blair, detenida por atacar a dos azafatas e intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo - CONTACTO

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Selma Blair, actriz de Una rubia muy legal, ha sido detenida este domingo 11 de octubre por, presuntamente, atacar a dos azafatas, mordiendo a una de ellas y propinando un puñetazo a la otra, e intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. Según alega su representante, la conducta de la actriz fue provocada por una "emergencia médica".

Al parecer, Blair propinó un puñetazo a una azafata y mordió a otra tras intentar abrir la puerta del avión en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, según informa el medio TMZ.

La policía fue notificada del altercado y esperó junto a las puertas de embarque para intervenir inmediatamente después del aterrizaje, deteniendo a la actriz y trasladándola a un hospital para evaluar su estado. Las dos azafatas habrían resultado heridas, y una de ellas tuvo que recibir atención médica en un hospital.

"Selma sufrió una emergencia médica que provocó la supuesta conducta", ha afirmado su representante a Variety tras el incidente. "Al aterrizar, recibió asistencia médica inmediata y, en estos momentos, se encuentra estable", apunta.

El medio corroboró además la información de TMZ poniéndose en contacto con la Autoridad Portuaria de Nueva York, que confirmó la identidad de Blair. El FBI se encuentra actualmente investigando el incidente, según informa Variety citando a una fuente cercana.

"Delta tiene tolerancia cero con las conductas indisciplinadas o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre lo primero", ha declarado en un comunicado un portavoz de Delta Air Lines, la compañía responsable del vuelo en el que tuvo lugar el altercado, según recoge Variety.

A pesar del caos a bordo, el avión aterrizó sin complicaciones en el aeropuerto John F. Kennedy aproximadamente a las 23:00 horas, antes de lo previsto.

No es la primera vez que Blair protagoniza un altercado en un avión. En 2016, dos enfermeras tuvieron que reducirla tras sufrir un arrebato mientras viajaba con su expareja y su hijo de cuatro años. La actriz achacó su conducta a haber mezclado por accidente su medicación con alcohol. "Eso me hizo perder el conocimiento y decir y hacer cosas de las que me arrepiento profundamente", aseguró Blair tras el altercado, según recogía la BBC.