Selena Gomez borra un vídeo llorando por las deportaciones de Trump: "Parece que no está bien mostrar empatía"

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Son muchos los que estos días han expresado su descontento con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, entre ellos, la cantante y actriz de ascendencia mexicana Selena Gomez, que se mostraba totalmente devastada por las deportaciones en un vídeo subido a sus redes sociales. Tras recibir duras críticas y reacciones negativas, la estrella eliminó la publicación, lamentando que no se pudiese "mostrar empatía".

"Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo", decía Gomez entre lágrimas, en un vídeo subido a su cuenta de Instagram que ya no se encuentra disponible. "Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", añadía.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025

Poco después, la intérprete borraba el vídeo, compartiendo como explicación un breve mensaje. "Aparentemente no está bien mostrar empatía por la gente", rezaba el texto, que también ha dejado de estar disponible.

Selena Gomez has deleted the video:



“Apparently it’s not ok to show empathy for people” pic.twitter.com/AwHjPTpKdY — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025

Según apunta Variety, Gomez fue criticada por varias voces conservadoras. Así, la presentadora y comentarista política Tomi Lahren publicaba a su vez un duro vídeo en su cuenta de X, tildando a la estrella de "imbécil certificada" por "llorar por criminales ilegales". "Esta es la razón por la que no tomamos nuestro consejo político de estrellas infantiles de Disney", escribía.

Certified moron @selenagomez crying for criminal illegal aliens is really something else. This is why we don’t take our political advice from Disney child stars. pic.twitter.com/pgz5cShmfR — Tomi Lahren (@TomiLahren) January 27, 2025

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, proclamaba recientemente que estaba en marcha "la operación de deportación más masiva de la historia" de Estados Unidos, que afectaría a "cientos" de personas. En esta línea, el Departamento de Seguridad Nacional ponía fin a una política que impedía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la posibilidad de detener a personas indocumentadas en lugares de culto, escuelas y hospitales.

Gomez, cuya abuela era una migrante mexicana y no ha dudado en defender sus raíces, dando vida a personajes latinos como Jessi Del Monte en la cinta nominada al Oscar Emilia Pérez, ya había expresado el pasado mes de octubre su voluntad de estar "al lado de su gente". La actriz respondía entonces a los comentarios racistas expresados por el cómico Tony Hinchcliffe durante un mitin de Trump.