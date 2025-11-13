Seis estrenos de Filmin en pantalla grande de la mano de Cine Yelmo

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Filmin y Cine Yelmo se unen para alumbrar Cine en los cines, un ciclo que albergará la proyección de seis estrenos inéditos de la plataforma en salas: 'Harvest', 'El silencio de Julie', 'Un día con Peter Hujar', 'La torre de hielo', 'Incógnito' y 'DJ Ahmet'. Además, la programación se complementará con presentaciones y coloquios a cargo de periodistas, críticos de cine y otras figuras del sector cultural.

Del 17 de noviembre al 22 de diciembre tendrán lugar pases simultáneos los lunes a las 20:00 en Madrid, Málaga, Valencia, Gijón, Oviedo y Vigo. Algunas proyecciones contarán con la presencia de figuras como David Velduque, Paco Tomás, Violeta Kovacsics, Víctor Cinemaexcelsior, Jara Pérez Aitany, Jaime Pena o Lucile Hadzihalilovic, directora de 'La torre de hielo'.

EL CINE DE FILMIN EN LA GRAN PANTALLA

El ciclo reúne seis de los próximos estrenos de Filmin, entre los que se encuentra 'Harvest', de Athina Rachel Tsangari ('Chevalier'), un drama áspero ambientado en una comunidad rural aislada. El filme está protagonizado por Caleb Landry Jones, quien da vida al conde Drácula en la más reciente adaptación del clásico de Bram Stoker, a cargo de Luc Besson.

'El silencio de Julie', dirigida por Leonardo Van Dijl y producida por la tenista Naomi Osaka, se enfoca en el deporte de élite y el silencio alrededor de los abusos sexuales. 'Un día con Peter Hujar', con Ira Sachs ('Passages') tras las cámaras, gira en torno a la figura del fotógrafo neoyorquino, al que da vida el actor Ben Whishaw ('Palomas negras').

Completan la programación 'La torre de hielo', de Lucile Hadzihalilovic, protagonizada por Marion Cotillard y ganadora del premio a la mejor película de la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián; 'Incógnito', de Carmen Emmi, un thriller ambientado en el Nueva York de los 90 y premiado en Sundance; y 'DJ Ahmet', de Georgi M. Unkovski, ganadora del Premio del Público y del Premio Especial del Jurado en Sundance 2025, una ópera prima que fusiona música electrónica y tradición en una aldea de Macedonia.

Con esta acción, Filmin busca "consagrar su apuesta por las salas como espacio privilegiado de exhibición" y como "una ventana complementaria a la plataforma que garantiza la experiencia de visionado en las mejores condiciones".

Las proyecciones tendrán lugar de forma simultánea los lunes a las 20:00, entre el 17 de noviembre y el 22 de diciembre, en este orden: 'Harvest', 'El silencio de Julie', 'Un día con Peter Hujar', 'La torre de hielo', 'Incógnito' y 'DJ Ahmet'.