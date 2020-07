¿Secuela de La Vieja Guardia en Netflix? Charlize Theron responde

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

El éxito de La Vieja Guardia, el thriller de acción protagonizado por Charlize Theron sobre un grupo de mercenarios casi inmortales, ha sido una sorpresa tanto para su protagonista como para Netflix. Más de 72 millones de espectadores han visto la película en el primer mes desde su lanzamiento. ¿Significa esto que habrá secuela del filme?

"Es bastante loco, ¿verdad?", dijo Theron en una entrevista con Variety a raíz del estreno de La Vieja Guardia. Sin embargo, y pese la gran acogida que ha tenido la cinta, la actriz se muestra escéptica y precavida respecto al futuro de su personaje, la guerrera Andrómaca. "No soy tan valiente", añadió. "No quiero escuchar predicciones, no gracias".

Por otro lado, la protagonista de Mad Max: Fury Road también agregó que, al menos por el momento, Netflix no ha anunciado ningún tipo de plan para una secuela de la cinta dirigida por Gina Prince-Bythewood. "Todavía estamos presionado con ésta (película)", explicó. "Tendremos un pequeño periodo de descanso, pero porque todo el mundo queremos hacerlo. Estoy segura de que cuando sea el momento adecuado, tendremos esa conversación".

También cabe destacar que, pese a su final abierto, La Vieja Guardia se basa en una novela gráfica que por el momento no tiene continuación. Respecto a eso, la directora Prince-Bythewood aclaró en una entrevista con Collider que el desenlace "formaba parte de la novela gráfica y siempre me encantó porque sentía que habría habido un agujero si no hubiera terminado de la manera en que lo hizo".

MAD MAX EN UN ACTO BENÉFICO

Actualmente, y pese a su creciente éxito, no es La Vieja Guardia lo que preocupa a la actriz, sino más bien su papel como Furiosa en Mad Max, ya que el próximo 31 de julio hará una proyección de la cinta en el centro comercial Grove de Los Ángeles para recaudar fondos para Africa Outreach Project, que promueve la cultura entre los jóvenes de su Sudáfrica natal.

"Crecí con el autocine", continúa la ganadora del Oscar por Monster en la entrevista con Variety en referencia a la próxima proyección de Mad Max. "Tuvimos que volver a las mesas de dibujo y ser creativos. Teníamos que encontrar la manera de hacer que las personas pasaran un buen rato, pero aun así asegurar que estén a salvo mientras recaudamos fondos para programas que ayudan a los jóvenes".

De las palabras de la actriz se pueden sacar dos conclusiones. Por un lado, que el equipo está interesado en una continuación de La Vieja Guardia, cuando llegue el momento. Y por otro, que Netflix también puede tener interés, pero a día de hoy aún no se ha pronunciado al respecto.