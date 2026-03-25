Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton y Elijah Wood, evacuados tras el incendio de un hotel en París

Kathryn Newton y Sarah Michelle Gellar durante la gira promocional de Noche de bodas 2 - GENNARO LEONARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton y Elijah Wood, protagonistas del thriller Noche de bodas 2, que verá la luz el 1 de abril en cines, han sido evacuados tras incendiarse el hotel en el que se alojaban en París.

Según han revelado a TMZ fuentes cercanas, los actores se encontraban en el Hotel Bristol de París promocionando la película cuando, alrededor de las 11:30 horas de la mañana de este miércoles, se informó de un incendio en la cocina del hotel. Al parecer, el elenco del filme se encontraba dando una rueda de prensa cuando se desataron las llamas... y todo el hotel fue evacuado, con unas 400 personas abandonando el lugar mientras llegaban los equipos de emergencias.

La información destaca que, a expensas del caos, todos, incluyendo al elenco de Noche de Bodas 2, se encuentran sanos y salvos y la situación bajo control.

Asimismo, el suceso no parece haber afectado demasiado a Newton, ya que, tan solo unas horas después, la actriz ha compartido en Instagram un vídeo en lo que parece ser el interior del hotel, sonriente y posando.

Por otra parte, todo apunta a que este tremendo sobresalto no va a suponer ningún retraso en la promoción del filme.

Dirigido nuevamente por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y con Guy Busick y R. Christopher Murphy repitiendo como guionistas, Noche de bodas 2 también incorpora a su reparto a Shawn Hatosy (The Pitt), Néstor Carbonell (El caballero oscuro), Kevin Durand (Abigail) y David Cronenberg (La mosca).

Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer y William Sherak son los productores de la película.