Caza humana en el sangriento tráiler de Noche de bodas 2 - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Samara Weaving retomará su papel de Grace Le Domas en la esperada secuela de Noche de bodas, que llegará a los cines el 10 de abril de 2026. A modo de aperitivo, 20th Century Studios ha lanzado un sanguinolento y visceral tráiler del filme, que volverá a estar dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Las imágenes arrancan con Grace completamente ensangrentada y sentada en las escaleras de una casa y, mientras el interior arde, se enciende un cigarrillo y comienza a recordar el violento asalto al que sobrevivió. Acto seguido, se despierta en un hospital.

"Gracias a Dios que se acabó", suelta aliviada Le Domas. Pero, para su sorpresa, descubre que está esposada a la cama de su habitación.

"Ha causado un buen revuelo, señora Le Domas", dice la voz de un hombre mientras es trasladada en camilla hasta una siniestra sala. En ese instante entra en escena un refinado hombre que, interpretado por Elijah Wood, contempla a Grace amordazada.

"Pasó a formar parte de una familia que ahora está muerta. Lo que usted no sabía es que esto va mucho más allá. Al sobrevivir al escondite, usted activó un nuevo juego", le revela. Es entonces cuando descubre que ahora deberá hacer frente a las familias del Alto Consejo y todos ellos intentarán matarla. "Bienvenida a nuestro hogar", suelta una asesina interpretada por Sarah Michelle Gellar.

"No pienso jugar", asegura Grace. Pero el as bajo la manga de sus captores y cazadores es la hermana de Le Domas, Faith, a quien da vida Kathryn Newton.

Si se niega, la matarán. "Quien gane lo controlará todo", dice la asesina interpretada por Gellar. "¿Todo?", pregunta Grace. "El mundo", responde el enigmático personaje encarnado por Wood. A partir de ahí comienza una sangrienta cacería y la lucha por la supervivencia de las hermanas Le Domas.

"Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace (Samara Weaving) descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith (Kathryn Newton), con quien mantiene una relación distante.

Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo", reza la sinopsis del filme.

Dirigida nuevamente por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y con Guy Busick y R. Christopher Murphy repitiendo como guionistas, Noche de bodas 2 también incorpora a su reparto a Shawn Hatosy (The Pitt), Néstor Carbonell (El caballero oscuro), Kevin Durand (Abigail) y David Cronenberg (La mosca). Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer y William Sherak son los productores de la película.