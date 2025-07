Sarah Jessica Parker se apunta a El retorno de las brujas 3

MADRID, 16 Jul. (Culturacio) -

En 2022, casi 30 años después del filme original, Sarah Jessica Parker retomó su papel como Sarah Sanderson en El retorno de las brujas 2 (Hocus Pocus 2). Meses más tarde, Disney dio luz verde a una tercera entrega de la franquicia iniciada en 1993. Tras dos años, en los que apenas ha habido avances, la protagonista de Sexo en Nueva York ha confirmado que ha habido conversaciones sobre la película entre el estudio y el elenco principal, formado por la propia Parker, Bette Midler y Kathy Najimy.

"No hay más novedades, aparte de que nos gustaría hacerlo", respondió la actriz en el programa de entrevistas Watch What Happens Live with Andy Cohen cuando dos fans le preguntaron por el estado de la tercera entrega de El retorno de las brujas. Minutos más tarde, Parker confirmó que habían "mantenido algunas conversaciones", confirmando que el proyecto seguía en fase de producción.

En junio de 2023, nueve meses después del estreno de la secuela, Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production anunció que El retorno de las brujas 3 estaba en fase de producción.

Más tarde La casa del ratón confirmó a The Hollywood Reporter que la película contaría con el regreso de Anne Fletcher como directora y Jen D'Angelo como guionista. Sin embargo parece que ni Parker, ni Midler ni Najimy habían sido confirmadas en ese momento.

Hace un año Midler, quien encarnó a Winifred Sanderson, insinuó que Disney estaba trabajando en el guion "con mucha cautela y tranquilidad" porque no creían que fuera a tener tanto éxito como la anterior. Sin embargo, la actriz se retractó semanas más tarde e instó a Disney a que se acelerara el proceso. "Creo que si van a hacerlo, deberían darse prisa, porque el tiempo no sólo pasa, sino que corre hacia la línea de meta", expresó.

A pesar de la tardanza, parece que las actrices protagonistas están dispuestas retomar sus roles como las hermanas Sanderson una vez más. De hecho en septiembre de 2022 Najimy, que interpretó a Mary Sanderson, sugirió que el futuro de la franquicia debería pasar por una película de animación, a lo que Parker respondió que "sería genial y una idea inteligente. Es divertido, gracioso, y podría ser interesante e innovador, como antiguo o nuevo".